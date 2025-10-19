Retiro será o próximo bairro com atendimentos do Castramóvel

O Castramóvel, unidade móvel de atendimento veterinário gratuito, segue em funcionamento no Jardim do Lago e continuará prestando serviços de castração a cães e gatos até o final do mês. A partir do dia 28 de outubro, o veículo será transferido para atender moradores do bairro do Retiro.
O atendimento é realizado de terça a sábado, das 8h às 16h, com dias específicos para cada espécie: terças e quintas para cães; quartas e sextas para gatos; e sábados para ambos os animais.
Quem pode se cadastrar
- Ser residente de Jundiaí;
- Animais entre 6 meses e 7 anos;
- Peso entre 3 kg e 25 kg;
- Não são castrados animais doentes, gestantes, no cio ou amamentando.
Como fazer cadastro e agendamento
O cadastro deve ser feito no site do Governo Federal (acesso.gov.br) e o animal registrado no Sistema Nacional de Animais Domésticos – SinPatinhas (sinpatinhas.mma.gov.br).
Em seguida, o agendamento da castração deve ser realizado via site do Castramóvel (castrapet.com.br).
Para quem tiver dificuldade virtual, o agendamento presencial pode ser feito diretamente com a equipe no local de atendimento, mediante apresentação de documento de identidade, comprovante de residência e foto do animal.
É importante que o cadastramento seja feito com o mesmo nome e CPF usados no SinPatinhas, assegurando a correspondência entre os sistemas.
Atendimento no dia da castração
- O tutor deve apresentar documento de identidade
- O animal deve estar em jejum (sólidos e líquidos) por 8 horas
- Cães devem ser conduzidos com guia e coleira; se necessários, usar focinheira
- Gatos devem ser transportados em caixa adequada
- Todos os animais passarão por avaliação veterinária antes do procedimento
A diretora do DEBEA, Francine Galeotti, destaca que a castração é essencial para controle populacional e saúde animal. “A castração previne doenças, evita ninhadas indesejadas e contribui para reduzir o abandono. É um cuidado que reflete diretamente na qualidade de vida dos animais e da comunidade”, afirmou.
O Castramóvel é uma ação estratégica da Prefeitura de Jundiaí para tornar o serviço gratuito mais acessível aos tutores e diminuir a fila de espera de castrações no município.