Retiro será o próximo bairro com atendimentos do Castramóvel

O Castramóvel, unidade móvel de atendimento veterinário gratuito, segue em funcionamento no Jardim do Lago e continuará prestando serviços de castração a cães e gatos até o final do mês. A partir do dia 28 de outubro, o veículo será transferido para atender moradores do bairro do Retiro.

O atendimento é realizado de terça a sábado, das 8h às 16h, com dias específicos para cada espécie: terças e quintas para cães; quartas e sextas para gatos; e sábados para ambos os animais.

Quem pode se cadastrar

Ser residente de Jundiaí;

Animais entre 6 meses e 7 anos;

Peso entre 3 kg e 25 kg;

Não são castrados animais doentes, gestantes, no cio ou amamentando.

Como fazer cadastro e agendamento

O cadastro deve ser feito no site do Governo Federal (acesso.gov.br) e o animal registrado no Sistema Nacional de Animais Domésticos – SinPatinhas (sinpatinhas.mma.gov.br).