GMs impedem fuga de motorista bêbado após acidente

Um motorista bêbado foi preso por embriaguez ao volante, no Distrito do Botujuru, em Campo Limpo Paulista, neste sábado (18), enquanto tentava fugir depois de bater no carro de uma mulher, na rua Bela Vista. A prisão foi feita por guardas municipais.

No momento em que tentava fugir após a colisão, o motorista foi interceptado pelos GMs Hashiba e Alvico, que passam pelo local e presenciaram a cena. Em revista pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado. Porém, os guardas logo perceberam que ele estava alcoolizado, por conta de seu comportamento - nervoso, andar cambaleante, fala pastosa e forte odor etílico.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde foi autuado por embriaguez ao volante.