19 de outubro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
FLAGRANTE

GMs impedem fuga de motorista bêbado após acidente

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
GUARDA MUNICIPAL
Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde foi autuado
Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde foi autuado

Um motorista bêbado foi preso por embriaguez ao volante, no Distrito do Botujuru, em Campo Limpo Paulista, neste sábado (18), enquanto tentava fugir depois de bater no carro de uma mulher, na rua Bela Vista. A prisão foi feita por guardas municipais.

No momento em que tentava fugir após a colisão, o motorista foi interceptado pelos GMs Hashiba e Alvico, que passam pelo local e presenciaram a cena. Em revista pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado. Porém, os guardas logo perceberam que ele estava alcoolizado, por conta de seu comportamento - nervoso, andar cambaleante, fala pastosa e forte odor etílico.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde foi autuado por embriaguez ao volante.

A proprietária do veículo atingido relatou que buscará seus direitos para reparação dos danos sofridos.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários