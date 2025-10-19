19 de outubro de 2025
Jundiaí faz força-tarefa para liberar vias afetadas pela ventania

Equipes atuaram na avenida Antonio Frederico Ozanan, onde a queda de uma árvore de grande porte interditou a via
Equipes atuaram na avenida Antonio Frederico Ozanan, onde a queda de uma árvore de grande porte interditou a via

Após o forte vendaval que passou pelo Estado de São Paulo na noite de sábado e na madrugada deste domingo, a Prefeitura de Jundiaí acionou, a partir das 7h de hoje (19), um amplo trabalho de força-tarefa para desobstruir as vias que ficaram interditadas por quedas de árvores.

Apesar de Jundiaí não constar no radar estadual das maiores rajadas de vento, o município registrou, na madrugada, queda de cerca de 10 árvores de grande porte, localizadas em vias de maior circulação da cidade, como as avenidas Antonio Frederico Ozanan e Nove de Julho e as ruas Barão de Teffé e Carlos Salles Bloch.

A ação envolveu diversos setores nas ruas da cidade, entre elas a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos — por meio da Diretoria de Zeladoria e Conservação, Iluminação Pública e Parques, Praças e Jardins — que prontamente encaminhou um caminhão munck para fazer a remoção das árvores.

A força-tarefa também inclui a Secretaria de Mobilidade e Transporte, que otimiza a passagem de veículos por meio de sinalização; a Guarda Municipal, que atua também por meio do Grupamento Florestal; a Defesa Civil, responsável por tomar medidas de minimização dos efeitos de desastres naturais e de assistência à população atingida; e e ainda a CPFL, que entra em ação quando as ocorrências causam queda de energia.

“O trabalho não para, sempre há equipes nas ruas prontas para liberar a circulação das pessoas e evitar mais transtornos à população. Nosso trabalho é intersetorial, com o objetivo de defender os munícipes”, ressalta Jeferson Coimbra, secretário interino de Infraestrutura e Serviços Públicos. “Nós temos um controle operacional com agentes trabalhando 24 horas por dia, e infraestrutura completa para atuar tanto na parte de transporte quanto na parte de mobilidade. Por estarmos sempre no ar, ficamos sabendo muito rápido quando há uma ocorrência e já acionamos as equipes para o local”, completa o secretário de Mobilidade e Transporte, Paulo Sacramone.

Para o coordenador da Defesa Civil, o Coronel Gimenez, a ação em conjunto é eficiente também porque conta com a participação ativa da própria população na notificação de ocorrências. “Os motoristas dos ônibus nos encaminham, em tempo real, informações sobre o que está acontecendo nas vias do município. E é gratificante esse trabalho de todos em um sistema que tem como objetivo criarmos uma cidade mais resiliente, que tem dimensão dos impactos ambientais e já coloca em ação os serviços às comunidades.”

Qualquer munícipe pode relatar quedas de árvores por meio dos canais 156, da Prefeitura de Jundiaí, ou 199, da Defesa Civil.

