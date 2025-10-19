Bandido bom de fuga escapa, mas PM recupera Bajaj D400 em Jundiaí

Depois de uma noite toda de sábado (18), em caça a um criminoso habilidoso na condução de moto, a Polícia Militar de Jundiaí conseguiu recuperar no início da madrugada deste domingo (19), no Jardim São Camilo, uma Bajaj Dominar D400, que havia sido furtada no dia 17. O bandido, porém, conseguiu fugir por uma área de mata e está sendo procurado pelas forças policiais.

No início da noite de sábado uma equipe de Força Tática do 11° Batalhão se deparou com o criminoso a bordo da moto furtada, transitando pela avenida Fernão Dias Pães Leme. Houve perseguição intensa por várias ruas, mas o bandido conseguiu fugir, ao chegar em Jundiaí.

Foi informado via rede de rádio sobre as características da moto e do criminoso, sendo que PMs da 1ª Cia do 49° Batalhão passaram a patrulhar com vistas ao ladrão.