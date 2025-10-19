Bandido bom de fuga escapa, mas PM recupera Bajaj D400 em Jundiaí

Depois de uma noite toda de sábado (18), em caça a um criminoso habilidoso na condução de moto, a Polícia Militar de Jundiaí conseguiu recuperar no início da madrugada deste domingo (19), no Jardim São Camilo, uma Bajaj Dominar D400, que havia sido furtada no dia 17. O bandido, porém, conseguiu fugir por uma área de mata e está sendo procurado pelas forças policiais.
No início da noite de sábado uma equipe de Força Tática do 11° Batalhão se deparou com o criminoso a bordo da moto furtada, transitando pela avenida Fernão Dias Pães Leme. Houve perseguição intensa por várias ruas, mas o bandido conseguiu fugir, ao chegar em Jundiaí.
Foi informado via rede de rádio sobre as características da moto e do criminoso, sendo que PMs da 1ª Cia do 49° Batalhão passaram a patrulhar com vistas ao ladrão.
No final da noite, o cabo Luan e soldado Madeira faziam patrulhamento pela Ponte São João, quando se depararam com o alvo novamente em trânsito. Teve início então a perseguição, com mais uma vez o criminoso utilizando de várias ruas e manobras perigosas, para conseguir fugir. Desta vez, porém, ao entrar o São Camilo já na madrugada de domingo, ele abandonou a moto e correu para uma área de mata.
Várias equipes chegaram para apoio e fizeram buscas pelo bairro na tentativa de prendê-lo, mas sem sucesso.
A moto foi levada para o Plantão Policial, onde a vítima compareceu para reaver seu bem, avaliado em cerca de R$ 25 mil.
O caso será investigado pela Polícia Civil.