19 de outubro de 2025
PELO PESCOÇO

PMs flagram mulher sendo agredida e prendem o agressor em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
JORNAL DE JUNDIAÍ
Os PMs o levaram para o Plantão Policial, onde ele ficou preso
Policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão prenderam um homem por violência doméstica, no final da madrugada deste domingo (19), após presenciarem ele pegando a companheira pelo pescoço.

A PM foi acionada via 190, com informações de que uma moradora da Vila Hortolândia estava sendo agredida pelo companheiro.

Para o local foram a cabo Renata e soldado Lino, que em contato com a vítima, esta contou que o companheiro havia lhe agredido com um golpe no rosto. Com a chegada dos policiais, segundo ela, o companheiro correu para os fundos e pulou o muro, conseguindo fugir.

Durante período de orientação, a vítima entrou na residência e, segundos depois, começou a gritar por socorro. Os PMs entraram e flagraram o suspeito - que havia retornado pelos fundos -, a segurando pelo pescoço e a dominando.

Houve tratativas e ele se rendeu, sendo conduzido ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante.

