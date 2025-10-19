PMs flagram mulher sendo agredida e prendem o agressor em Jundiaí

Policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão prenderam um homem por violência doméstica, no final da madrugada deste domingo (19), após presenciarem ele pegando a companheira pelo pescoço.

A PM foi acionada via 190, com informações de que uma moradora da Vila Hortolândia estava sendo agredida pelo companheiro.

Para o local foram a cabo Renata e soldado Lino, que em contato com a vítima, esta contou que o companheiro havia lhe agredido com um golpe no rosto. Com a chegada dos policiais, segundo ela, o companheiro correu para os fundos e pulou o muro, conseguindo fugir.