19 de outubro de 2025
TRANSTORNO

Árvore de grande porte cai e interrompe trânsito na Ozanan

Por Redação | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Jornal de Jundiaí
Moradores e supermercados da região estão sem energia elétrica
Moradores e supermercados da região estão sem energia elétrica

Uma árvore de grande porte caiu, na madrugada deste domingo (19), durante um forte vendaval, e interrompeu o trânsito entre o final da avenida Antonio Frederico Ozanan e início da marginal do Rio Jundiaí, na pista sentido Jundiaí - Várzea Paulista.

Equipes da Defesa Civil, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e CPFL atuam para remover a árvore do local. Moradores e supermercados da região estão sem energia elétrica.

Para quem deseja ir a Várzea Paulista ou Campo Limpo Paulista, as alternativas são: pelas vias centrais (por dentro) ou subindo parte da avenida dos Imigrantes e depois descendo pela Vila Rui Barbosa, acessando a Marginal pela ponte.

