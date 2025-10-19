Em 2025, denúncias de violência escolar aumentam em Jundiaí

A situação de violência escolar é cada vez mais alarmante. Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos apontam que, até o dia 4 de outubro de 2025, já foram registradas 52 denúncias de violência em ambiente escolar na cidade, envolvendo 273 violações. Esse número está muito próximo ao total de 2024, mesmo a pouco mais de dois meses para o encerramento do ano, quando se contabilizaram 46 denúncias e 283 violações ao longo do ano inteiro.

Os dados mostram uma tendência preocupante de aumento. Se mantiverem o ritmo, os casos até outubro de 2025 podem ultrapassar os de 2024, ou ao menos igualá-los. Além dos números, há relatos de episódios recentes que reforçam a grave situação.

Em abril de 2025, por exemplo, houve uma briga generalizada entre alunos na Escola Adib Miguel Haddad, no Jardim Santa Gertrudes. A Secretaria de Educação interveio, identificou os envolvidos e acionou os responsáveis. Na Ponte São João, um aluno portava uma faca durante uma briga. Em 2024, no mês de outubro, uma aluna de 15 anos desmaiou após sofrer um chute na cabeça dado por um colega de 14 anos durante o intervalo na Escola Estadual Maria de Almeida Schledorn, no Jardim Tulipas. Também em outubro de 2024, uma adolescente de 14 anos foi vítima de bullying em escola particular de Jundiaí, inclusive com ameaças graves, como costurar partes íntimas, além de xingamentos e perseguição nas redes sociais.