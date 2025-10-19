Em 2025, denúncias de violência escolar aumentam em Jundiaí

A situação de violência escolar é cada vez mais alarmante. Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos apontam que, até o dia 4 de outubro de 2025, já foram registradas 52 denúncias de violência em ambiente escolar na cidade, envolvendo 273 violações. Esse número está muito próximo ao total de 2024, mesmo a pouco mais de dois meses para o encerramento do ano, quando se contabilizaram 46 denúncias e 283 violações ao longo do ano inteiro.
Os dados mostram uma tendência preocupante de aumento. Se mantiverem o ritmo, os casos até outubro de 2025 podem ultrapassar os de 2024, ou ao menos igualá-los. Além dos números, há relatos de episódios recentes que reforçam a grave situação.
Em abril de 2025, por exemplo, houve uma briga generalizada entre alunos na Escola Adib Miguel Haddad, no Jardim Santa Gertrudes. A Secretaria de Educação interveio, identificou os envolvidos e acionou os responsáveis. Na Ponte São João, um aluno portava uma faca durante uma briga. Em 2024, no mês de outubro, uma aluna de 15 anos desmaiou após sofrer um chute na cabeça dado por um colega de 14 anos durante o intervalo na Escola Estadual Maria de Almeida Schledorn, no Jardim Tulipas. Também em outubro de 2024, uma adolescente de 14 anos foi vítima de bullying em escola particular de Jundiaí, inclusive com ameaças graves, como costurar partes íntimas, além de xingamentos e perseguição nas redes sociais.
PANORAMA NACIONAL
A violência no ambiente escolar é uma tendência nacional. Segundo dados do DataSUS, em 2024 houve 15.759 episódios de violência escolar no Brasil. A maior parte foi de violência física, que representou 49,4% do total (7.786 ocorrências). A seguir vêm a violência psicológica ou moral (25,3%) e a sexual (22%). Em cerca de 40% dos casos, o agressor era alguém conhecido da vítima ou amigo.
O QUE DIZEM AS AUTORIDADES
O diretor Estadual do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), Wilder Cacio de Freitas, avalia que a violência acontece por diversos motivos, como bullying, discriminação, intolerância, brigas no bairro que vão parar na frente das escolas. “Além de todas essas questões, a escola não tem sido um espaço prazeroso de estar. Excesso de cobranças, plataformas, engessamento das aulas, professores e estudantes desmotivados, gerando um stress muito grande em toda comunidade escolar”, diz.
Ele ressalta que o órgão atua diretamente no apoio jurídico a professores quando há procura e indiretamente de vários modos. “Estamos sempre na luta por melhores condições de trabalho e de estrutura para a aprendizagem dos estudantes. Apoiamos as entidades estudantis em diversas campanhas e denúncias contra o atual modelo de plataformização da educação pública do estado de São Paulo. Também estamos sempre denunciando a falta de estrutura das escolas. Tudo tem contribuído para deixar o ambiente escolar cansativo, tenso e menos prazeroso”, explica.
Wilder Cacio de Freitas avalia que a violência acontece por diversos motivos
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou, em nota, que repudia qualquer forma de violência, dentro ou fora do ambiente escolar, e reforça que atua de maneira firme e contínua para coibir comportamentos agressivos nas escolas estaduais, inclusive com a capacitação das equipes escolares para que elas possam identificar, registrar e atuar preventivamente ante as situações de risco, além de desenvolver ações permanentes de convivência saudável, respeito mútuo e escuta, por meio do programa Conviva SP.
Além disso, a Secretaria afirma ter contratado psicólogos presenciais para ampliar o atendimento emocional de todos os envolvidos na comunidade escolar, vigilantes desarmados para reforçar a segurança e contato com órgãos de proteção às crianças e adolescentes. Também há investimentos na capacitação de formação de professores para acolhimento das demandas socioemocionais dos alunos e incentivo à participação da família na comunidade escolar.