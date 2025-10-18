Previsão do tempo: Jundiaí terá domingo nublado e com clima ameno

Assim como boa parte deste sábado (18), o domingo em Jundiaí será nublado, com frio ameno e grande chance de chuva pela madrugada, com as temperaturas variando entre 12ºC (mínima) e 17ºC (máxima), de acordo com o site Climatempo.

Com o afastamento gradual da frente fria, o dia será marcado pelo céu parcialmente nublado em grande parte do Estado de São Paulo. No decorrer das horas, um sistema de alta pressão contribui para o declínio acentuado das temperaturas, ocasionando sensação de térmica de frio ameno em áreas da faixa leste e tempo mais agradável no interior paulista.

Ao longo do dia, o sol deve aparecer entre muitas nuvens e o tempo volta a ficar estável.