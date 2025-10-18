Jundiaí promove encontro para fortalecer e inspirar mulheres

A Prefeitura de Jundiaí, através do Núcleo de Articulação em Direitos Humanos, por meio da Assessoria de Políticas para Mulheres, promove na próxima terça-feira (21) o encontro “Jundiaí por Elas”, uma tarde voltada à inspiração, ao fortalecimento e à celebração do protagonismo feminino. O evento conta com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) e integra as ações da campanha Outubro Rosa no município.

Aberto ao público feminino, o encontro será realizado a partir das 15h, no auditório do 8º andar do Paço Municipal (Avenida da Liberdade, s/n, Jardim Botânico). As interessadas podem se inscrever pelo formulário disponível no link (clique aqui)

A tarde promete ser um momento especial de trocas, aprendizados e conexão entre mulheres que transformam o mundo todos os dias, cada uma à sua maneira. A convidada Alba Mota, terapeuta, educadora financeira e Embaixadora da Divine Académie Française des Arts, Lettres et Culture, vai compartilhar experiências sobre autoconhecimento, equilíbrio emocional e empoderamento feminino.