Jundiaí promove encontro para fortalecer e inspirar mulheres

A Prefeitura de Jundiaí, através do Núcleo de Articulação em Direitos Humanos, por meio da Assessoria de Políticas para Mulheres, promove na próxima terça-feira (21) o encontro “Jundiaí por Elas”, uma tarde voltada à inspiração, ao fortalecimento e à celebração do protagonismo feminino. O evento conta com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) e integra as ações da campanha Outubro Rosa no município.
Aberto ao público feminino, o encontro será realizado a partir das 15h, no auditório do 8º andar do Paço Municipal (Avenida da Liberdade, s/n, Jardim Botânico). As interessadas podem se inscrever pelo formulário disponível no link (clique aqui)
A tarde promete ser um momento especial de trocas, aprendizados e conexão entre mulheres que transformam o mundo todos os dias, cada uma à sua maneira. A convidada Alba Mota, terapeuta, educadora financeira e Embaixadora da Divine Académie Française des Arts, Lettres et Culture, vai compartilhar experiências sobre autoconhecimento, equilíbrio emocional e empoderamento feminino.
“O evento foi pensado como um espaço de acolhimento e de fortalecimento. Queremos incentivar cada mulher a cuidar de si, reconhecer suas potencialidades e celebrar o que há de mais bonito em ser mulher”, destaca Maria Carlos, assessora de Políticas para Mulheres.
“O Outubro Rosa é um lembrete de que o cuidado com a nossa saúde não pode esperar. A prevenção e o diagnóstico precoce salvam vidas. Que cada mulher se sinta acolhida, informada e com acesso ao cuidado que merece”, relata a Presidente do CMPM – Francine Cristina Galeoti Oliveira.
O encontro “Jundiaí por Elas” faz parte das ações permanentes do Núcleo de Articulação em Direitos Humanos, reforçando o compromisso da Prefeitura de Jundiaí com a valorização das mulheres, a promoção da igualdade de gênero e o fortalecimento das redes de apoio e empatia feminina.