18 de outubro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

R$ 10 MIL EM TÊNIS

PM prende dupla suspeita de furto em centro de compras de Itupeva

Por Redação | PM SP
| Tempo de leitura: 1 min
Policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da 1ª Companhia do 4º Batalhão de Policiamento Rodoviário prenderam dois homens em flagrante suspeitos de furto a um centro de compras em Itupeva.

Durante patrulhamento preventivo no pátio de um posto de combustível, a equipe avistou um veículo parado com dois ocupantes. Ao perceber a aproximação da viatura, um dos indivíduos tentou esconder algumas sacolas, o que despertou a suspeita dos policiais. Na abordagem, foram localizadas duas sacolas contendo 18 pares de tênis e um dispositivo com ímã usado para remover etiquetas antifurto.

A dupla confessou ter furtado os produtos de uma loja de Itupeva, com o auxílio de um terceiro envolvido que não foi localizado. O gerente da loja apresentou imagens do crime.

As mercadorias, avaliadas em R$ 9.289,00, foram recuperadas e restituídas ao estabelecimento. Os dois homens foram encaminhados ao Plantão Policial de Jundiaí, onde permaneceram à disposição da Justiça.

