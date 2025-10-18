PM prende dupla suspeita de furto em centro de compras de Itupeva

Policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da 1ª Companhia do 4º Batalhão de Policiamento Rodoviário prenderam dois homens em flagrante suspeitos de furto a um centro de compras em Itupeva.

Durante patrulhamento preventivo no pátio de um posto de combustível, a equipe avistou um veículo parado com dois ocupantes. Ao perceber a aproximação da viatura, um dos indivíduos tentou esconder algumas sacolas, o que despertou a suspeita dos policiais. Na abordagem, foram localizadas duas sacolas contendo 18 pares de tênis e um dispositivo com ímã usado para remover etiquetas antifurto.

A dupla confessou ter furtado os produtos de uma loja de Itupeva, com o auxílio de um terceiro envolvido que não foi localizado. O gerente da loja apresentou imagens do crime.