Criança de 11 anos salva a mãe ao chamar a PM via 190

Uma menina de 11 anos salvou a vida de sua mãe, de 47 anos, em Itatiba, ao pedir socorro para a Polícia Militar, via 190, depois de presenciar o padrasto agredindo e ameaçando ela de morte. A mãe havia inclusive ingerido comprimidos de medicamento controlado, forçada pelo agressor, que utilizou três facas para ameaçá-la. Ele foi preso em flagrante.

A Corporação enviou o cabo Spencer e soldado Matos até a casa da família, em atendimento à solicitação feita pela criança, que narrou por telefone que o padrasto estava agredindo a mãe.

Quando os agentes chegaram, fizeram contato com a vítima, que alegou ter sido agredida com socos e tapas, além de ter sido obrigada a tomar medicamento controlado - o marido a ameaçou dizendo que a mataria quando ela dormisse sob efeito dos remédios.