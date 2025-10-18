Programa promove plantio de árvores nativas em EMEB

A EMEB Pedro Clarismundo Fornari ficou mais verde e cheia de vida nesta semana. Os alunos do Ensino Fundamental participaram do plantio de árvores nativas da Mata Atlântica durante uma atividade do Programa Escola Verde, realizado pelo Jardim Botânico de Jundiaí em parceria com o setor de Sustentabilidade da Secretaria Municipal de Educação (SME).
Na ação que aconteceu na última quinta-feira (16), os alunos do 1º ano participaram do plantio de cinco mudas de araticum-da-serra, catiguá e guatambu-mirim, espécies nativas cultivadas a partir de sementes coletadas pelo Jardim Botânico.
Educação e pertencimento verde
O engenheiro florestal do Jardim Botânico e integrante do programa, Thiago Pinto Pires, explicou que as espécies utilizadas nas ações são resultado de um trabalho de pesquisa e conservação realizado pela equipe técnica.
“Esse projeto é fruto de um trabalho de marcação de matrizes e coleta de sementes de plantas nativas da Mata Atlântica e do Cerrado. As sementes são cultivadas no Jardim Botânico e se tornam plantas de coleção, que depois levamos às escolas. O Escola Verde nasceu dessa proposta de arborizar as unidades e envolver os alunos nesse processo”, explicou.
Thiago destaca que o sucesso do programa está no envolvimento das crianças: “quando os alunos participam do plantio, eles passam a cuidar das mudas com mais atenção. Essa vivência desperta o sentimento de pertencimento e a consciência ambiental. Temos árvores plantadas há dez anos que hoje já produzem flores e sementes dentro das escolas.”
Sustentabilidade no cotidiano escolar
Para a diretora da EMEB, Telma Regina de Lima Gimenez, que também participa do Escola Verde desde sua criação, o projeto amplia o aprendizado dentro e fora da sala de aula. “Mesmo estando em área rural, muitas vezes as crianças não olham para as árvores ao redor. Por isso, trabalhamos a sustentabilidade desde o 1º ano, para que entendam a importância de preservar a natureza e o meio ambiente”, afirmou.
A escola também mantém uma horta ativa durante todo o ano, com produção de hortaliças, frutas e PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais), utilizadas na merenda escolar.
O olhar das crianças
Durante o plantio, os alunos demonstraram entusiasmo e curiosidade sobre o crescimento das árvores. O pequeno Enzo Gabriel dos Santos Oliveira, de 7 anos, contou o que aprendeu com a professora: “ela explicou que as árvores precisam de água, sol e muito cuidado para crescerem fortes”.
A colega Heloisa da Silva Dias, também de 7 anos, completou: “é muito legal plantar, porque as árvores fazem sombra e deixam a escola mais fresquinha.”
Enzo Gabriel dos Santos Oliveira e Heloisa da Silva Dias, ambos com sete anos, em ação de plantio na EMEB Pedro Clarismundo Fornari
O Programa Escola Verde segue ampliando o alcance das ações de educação ambiental nas escolas municipais. Desde 2014, a iniciativa já promoveu o plantio de cerca de 1.700 árvores, sendo 185 somente neste ano, em unidades da rede municipal de ensino.