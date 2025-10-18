Programa promove plantio de árvores nativas em EMEB

A EMEB Pedro Clarismundo Fornari ficou mais verde e cheia de vida nesta semana. Os alunos do Ensino Fundamental participaram do plantio de árvores nativas da Mata Atlântica durante uma atividade do Programa Escola Verde, realizado pelo Jardim Botânico de Jundiaí em parceria com o setor de Sustentabilidade da Secretaria Municipal de Educação (SME).

Na ação que aconteceu na última quinta-feira (16), os alunos do 1º ano participaram do plantio de cinco mudas de araticum-da-serra, catiguá e guatambu-mirim, espécies nativas cultivadas a partir de sementes coletadas pelo Jardim Botânico.

Educação e pertencimento verde

O engenheiro florestal do Jardim Botânico e integrante do programa, Thiago Pinto Pires, explicou que as espécies utilizadas nas ações são resultado de um trabalho de pesquisa e conservação realizado pela equipe técnica.