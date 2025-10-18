RMJ realiza reunião sobre políticas habitacionais

A Prefeitura de Jundiaí participou, nesta sexta-feira (17), da reunião temática sobre habitação e desenvolvimento urbano sustentável que reuniu representantes dos sete municípios que compõem a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). O encontro, realizado em Jarinu, integrou a programação da ONU-Habitat – agência das Nações Unidas voltada à promoção de cidades mais inclusivas, sustentáveis e ambientalmente equilibradas.

Participaram da reunião as prefeitas Débora Prado (Jarinu) e Noemi Medeiros Bernardes (Cabreúva); o assessor especial da Aglomeração Urbana de Jundiaí, Thales Delgado, o secretário municipal de Habitação e de Infraestrutura e Serviços Públicos de Jundiaí, Jeferson Coimbra; o secretário municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Marco Antonio Bedin; o subsecretário de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo, José Police Neto; o coordenador da Subsecretaria, Carlos Alexandre Gomes; além de técnicos do Escritório Técnico da RMJ e servidores das prefeituras envolvidas.

O encontro teve como objetivo fortalecer a articulação regional em torno de soluções habitacionais integradas e discutir estratégias conjuntas de enfrentamento aos desafios urbanos contemporâneos, como déficit de moradia, ocupações irregulares e os impactos das mudanças climáticas sobre as cidades.