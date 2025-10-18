Ladrão é preso após correr e esquecer o alvará de soltura na loja

Policiais militares da 2ª Cia do 49° prenderam um homem por furto qualificado a um estabelecimento comercial, no Jardim Santa Teresa, em Itatiba. Além das câmeras de monitoramento, que ajudaram na identificação do criminoso posteriormente ao crime e à fuga, houve também o fato de que ele acabou abandonando no local, uma mochila com pertences pessoais e um documento de alvará de soltura com sua identificação.

O comerciante que chegava ao seu estabelecimento se deparou com movimentação estranha no local. No interior da loja, havia um bandido em ação, recolhendo produtos para furtar, mas que, ao notar a chegada do proprietário, fugiu sem ser visto por ele.

Ao entrar na loja, o comerciante encontrou uma mochila com itens de higiene e roupas, além de um documento de alvará de soltura do sistema prisional. Ao olhar as imagens gravadas pelas câmeras, ele também pode confirmar que a loja havia sido furtada momentos antes. Pouco tempo depois vizinhos viram nas proximidades um homem suspeito de ser o ladrão e o avisaram.