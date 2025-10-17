17 de outubro de 2025
DIREITO EM LUTO

Jundiaí perde o advogado Tarcisio Germano de Lemos

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo pessoal
Ainda não há informações sobre velório e sepultamento
Ainda não há informações sobre velório e sepultamento

O advogado Tarcisio Germano de Lemos, de 95 anos, morreu nesta sexta-feira (17). A informação foi confirmada por sua neta, a advogada e vice-presidente da OAB Jundiaí, Raphaela Lemos, nas redes sociais. Ainda não há informações sobre velório e enterro.

Bacharel em Direito e Especialista em Direito Penal pela PUC-SP, Tarcisio Germano de Lemos fazia parte da Academia Jundiaiense de Letras e da Academia Jundiaiense de Letras Jurídicas.

Além da atuação jurídica, o advogado também fez história na política. Foi vereador em pelo menos cinco legislaturas; comandante da Guarda Municipal entre 1990 e 1992; vice-prefeito entre 1969 e 1973, além de secretário municipal de Educação de Jundiaí no biênio 1969 – 1970.

Um dos mais respeitados advogados de Jundiaí, Tarcisio deixa filhos e netos.

