HSV integra grupo pioneiro de hospitais treinados pela OMS

Nos dias 6, 7 e 8 de outubro, uma equipe formada por 10 profissionais de diferentes áreas do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) participou do treinamento Mass Casualty Management, promovido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), voltado ao atendimento em desastres com múltiplas vítimas. O Hospital São Vicente está entre os seis primeiros hospitais do país a receber a capacitação. Realizado na sede da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas (SMCC), o evento reuniu cerca de 50 profissionais, com o propósito de preparar equipes de saúde para o atendimento em situações de grande impacto, como desastres naturais, acidentes coletivos ou ataques.



O curso tem como objetivo principal fortalecer a resposta inicial dos serviços de emergência hospitalar quando a demanda clínica ultrapassa a capacidade operacional do sistema de saúde local. De acordo com a OMS, esses cenários exigem não apenas organização e estrutura, mas também protocolos específicos, decisões éticas em ambientes críticos e integração eficiente entre diferentes setores, desde o pronto atendimento até a alta hospitalar.



A formação foi coordenada pelo cirurgião português Dr. Nelson Olim, com ampla experiência em situações de múltiplas vítimas, e pelo instrutor internacional Dr. Harald Veen (Holanda/Reino Unido), consultor em Cirurgia do Trauma da OMS no Oriente Médio. O curso também contou com a participação de instrutores brasileiros que integraram a primeira turma capacitada em Campinas. Durante os três dias de atividades, os participantes participaram de simulações, discussões em grupo e treinamentos práticos baseados nos protocolos da OMS. A coordenação local ficou sob responsabilidade do Prof. Gustavo P. Fraga e do Dr. José Alberto Fernandes da Silva Filho, da Disciplina de Cirurgia do Trauma da Unicamp.



Segundo a OMS, um evento com múltiplas vítimas é qualquer ocorrência que, pela gravidade, número de atingidos ou complexidade clínica, sobrecarrega a capacidade habitual do sistema de saúde local. Essas situações podem acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar, e impactam tanto pacientes quanto profissionais e toda a comunidade.



“É uma grande honra para o Hospital São Vicente estar entre os primeiros seis hospitais a receber esse treinamento tão importante. Participar de uma formação de nível internacional, conduzida por especialistas da OMS, representa não apenas um avanço técnico, mas também o fortalecimento da nossa atuação em situações de grande complexidade, onde cada decisão pode salvar vidas. Ver o São Vicente sendo reconhecido é motivo de orgulho para todos nós e nos motiva a continuar investindo em conhecimento, estrutura e preparo para oferecer o melhor cuidado possível à nossa população”, destacou o diretor clínico do HSV, Dr. Frederico Michelino.