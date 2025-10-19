Sucesso nos EUA, futebol americano também tem casa em Jundiaí

Sucesso absoluto nos Estados Unidos, o futebol americano não para de crescer em outros cantos do mundo, e o Brasil vem sendo o principal recordista desse crescimento. E em Jundiaí não é diferente. Desde 2011, a cidade tem um time “da casa” na modalidade: o Ocelots, que vem conquistando títulos ano após ano e atraindo cada vez mais fãs do esporte americano.
O time jundiaiense leva as cores laranja e preta no uniforme e uma jaguatirica como símbolo. Apesar da pouca idade em relação aos tradicionais clubes americanos, o Ocelots vem conquistando cada vez mais seu espaço nas principais divisões da liga nacional e, além dos objetivos dentro de campo, o time sonha em fortalecer ainda mais o laço entre o esporte e a cidade.
De acordo com o head coach do Ocelots, João Marcos Soares, que ocupa o cargo de treinador principal da equipe desde 2017, o crescimento da modalidade no Brasil fez com que o público jundiaiense que consome NFL passasse a acompanhar os jogos da equipe de Jundiaí. “A visibilidade tem aumentado nos últimos anos, principalmente motivada pela NFL estar trazendo jogos para o Brasil e as transmissões dos campeonatos nacionais e estaduais no YouTube. Temos visto cada vez mais pessoas interessadas em praticar e acompanhar o esporte e acabam procurando times das cidades, nosso caso nós do Ocelots. Nossa torcida é maravilhosa, sempre apoiando a gente em todos os jogos, seja jogando em casa ou fora, sempre temos tido uma média acima de 300 pessoas nos nas arquibancadas e isso é incrível, só temos a agradecer”, disse o técnico.
O time realiza os treinamentos no bairro do Retiro, na Arena do Taitola, na Vila Alvorada, e no Centro Esportivo Antônio de Lima, no Agapeama, e os jogos em casa acontecem no Centro de Formação Antônio Frederico Ozanam, na avenida Santo Ceolin.
TRAJETÓRIA CAMPEÃ
Neste ano, o time fez uma campanha de seis vitórias e quatro derrotas disputando a primeira divisão do estadual (Série Diamante da SPFL) e a primeira divisão nacional (D1 SuperLiga). “Chegamos até a semifinal do Estadual e no Campeonato Brasilerio perdemos nas quartas de final da Conferência Sudeste”, explicou o treinador.
Entre os títulos recentes mais marcantes estão os dois brasileiros de 2023 e 2024, pela 2ª Divisão. “Particularmente o de 2024 tem uma importância maior, pois jogamos em Londrina, no Estádio do Café, e vencemos por 21 a 18 o time da casa, o Bristlebacks, acertando um chute de 51 jardas faltando 10 segundos no relógio para o fim da partida”, disse João.
O time também é bicampeão da Taça 9 de Julho, competição tradicional da modalidade organizada pela Federação de Futebol Americano de São Paulo.
AINDA FALTA APOIO
Apesar da evolução dentro de campo, o time ainda passa por algumas dificuldades na busca por mais apoio e patrocínios. “Hoje contamos com o apoio da Prefeitura de Jundiaí, que nos cede o campo para nossos treinos, e com alguns apoiadores da cidade, porém ainda sofremos com a falta de patrocinadores. Falta engajamento para conseguirmos mais investimentos via Lei de Incentivo ao Esporte das empresas de Jundiaí”, disse o head coach.
Além das adversidades financeiras, o treinador ressalta que o time precisa andar com as próprias pernas para continuar crescendo dentro e fora de campo. “Para captarmos mais atletas, por exemplo, sempre realizamos apresentações em escolas da cidade, participando de feiras como a Fens, realizando treinos abertos ao público e seletivas todos os anos para trazer novos jogadores”, concluiu
POTÊNCIA NO BRASIL
Considerada a maior liga esportiva do mundo, a NFL (National Football League, que se traduz como Liga Nacional de Futebol), teve um “boom” no Brasil na última década, muito desencadeado pelo aumento das transmissões esportivas no país e, nos últimos dois anos, por causa dos jogos da liga disputados em solo paulista.
Com o segundo maior mercado internacional da NFL (atrás apenas do México), o Brasil tem mais de 41 milhões de fãs, segundo pesquisa da Ibope Repucom. Atualmente, 35% da população brasileira se declara fã de futebol americano. O número representa um aumento de 310% em relação a 2014.