Sucesso nos EUA, futebol americano também tem casa em Jundiaí

Sucesso absoluto nos Estados Unidos, o futebol americano não para de crescer em outros cantos do mundo, e o Brasil vem sendo o principal recordista desse crescimento. E em Jundiaí não é diferente. Desde 2011, a cidade tem um time “da casa” na modalidade: o Ocelots, que vem conquistando títulos ano após ano e atraindo cada vez mais fãs do esporte americano.

O time jundiaiense leva as cores laranja e preta no uniforme e uma jaguatirica como símbolo. Apesar da pouca idade em relação aos tradicionais clubes americanos, o Ocelots vem conquistando cada vez mais seu espaço nas principais divisões da liga nacional e, além dos objetivos dentro de campo, o time sonha em fortalecer ainda mais o laço entre o esporte e a cidade.

De acordo com o head coach do Ocelots, João Marcos Soares, que ocupa o cargo de treinador principal da equipe desde 2017, o crescimento da modalidade no Brasil fez com que o público jundiaiense que consome NFL passasse a acompanhar os jogos da equipe de Jundiaí. “A visibilidade tem aumentado nos últimos anos, principalmente motivada pela NFL estar trazendo jogos para o Brasil e as transmissões dos campeonatos nacionais e estaduais no YouTube. Temos visto cada vez mais pessoas interessadas em praticar e acompanhar o esporte e acabam procurando times das cidades, nosso caso nós do Ocelots. Nossa torcida é maravilhosa, sempre apoiando a gente em todos os jogos, seja jogando em casa ou fora, sempre temos tido uma média acima de 300 pessoas nos nas arquibancadas e isso é incrível, só temos a agradecer”, disse o técnico.