628 pessoas de até 50 anos foram diagnosticadas com câncer

Os dados do Painel Oncológico DataSUS, enviados com exclusividade ao Jornal de Jundiaí pela Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, mostram que em Jundiaí, até o dia 15 de outubro, 628 pessoas de até 50 anos foram diagnosticadas com algum tipo de câncer. O acesso aos serviços de saúde ajudam no diagnóstico e tratamento com maior rapidez.
A média de 69,7 pacientes por mês está abaixo dos anos de 2024 e 2023 quando foram diagnosticadas 1.319 e 1.056 pessoas, com médias de 191,9 e 88 casos mensais, respectivamente. Os dados contradizem os números do Painel Oncologia BR – DataSUS, que apontam crescimento de 284% entre 2013 e 2024, mas o que se vê são pessoas novas sendo diagnosticadas com a doença.
Foi o que aconteceu Jaquelini Viana Moura, de 38 anos, diagnosticada com câncer de mama há um ano. “Fiz uma cirurgia bariátrica e fui para São Paulo passar com o cirurgião plástico para avaliar uma mamoplastia. Ele sentiu algo diferente e pediu uma mamografia. Foi aí que tudo começou. Fiquei surpresa por ser nova, achava que ia morrer”, diz Jaquelini, mãe de três filhos.
Mesmo com tratamento intenso, a paciente também encontrou acolhimento em organizações que a ajudaram no dia a dia. Hoje, com o tratamento finalizado, ela aguarda resultados de exames para confirmar a remissão completa, mas afirma se sentir curada. “Quando a gente descobre o câncer, pensa que vai morrer, mas o câncer tem cura. A medicina está avançada. A gente precisa ter fé, força e vontade de viver. Não devemos desistir jamais”, ressalta Jaquelini
Diagnóstico precoce
O oncologista do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), Arthur Maia Filho, explica que o aumento dos diagnósticos de câncer em pessoas com menos de 50 anos tem múltiplas explicações. Trata-se de uma parte importante desse fenômeno está relacionada à maior capacidade de diagnóstico e acesso aos serviços de saúde. “Hoje, há mais exames de imagem, rastreamentos e consultas preventivas disponíveis, o que faz com que muitos casos que antes passariam despercebidos sejam detectados mais cedo. Além disso, os estilos de vida modernos, maior exposição precoce a fatores de risco ambientais e mudanças no microbioma intestinal, podem contribuir para a antecipação de diagnósticos”, afirma.
Os tumores com maior crescimento em menores de 50 anos são os colorretais, mamários, endometriais, tireoidianos e orofaríngeos, muitos deles influenciados por estilo de vida, infecção por HPV e detecção mais precoce. Em relação ao diagnóstico e tratamento, o especialista ressalta que exames preventivos são fundamentais porque permitem identificar o câncer em estágios iniciais, quando as chances de cura são muito maiores e os tratamentos menos agressivos. “Diagnóstico precoce salva vidas e a taxa de cura pode ultrapassar 90% quando o câncer é descoberto nas fases iniciais. Isso reduz a mortalidade, sequelas, o custo e impacto social, pois o tratamento é mais simples.”