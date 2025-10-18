628 pessoas de até 50 anos foram diagnosticadas com câncer

Os dados do Painel Oncológico DataSUS, enviados com exclusividade ao Jornal de Jundiaí pela Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, mostram que em Jundiaí, até o dia 15 de outubro, 628 pessoas de até 50 anos foram diagnosticadas com algum tipo de câncer. O acesso aos serviços de saúde ajudam no diagnóstico e tratamento com maior rapidez.

A média de 69,7 pacientes por mês está abaixo dos anos de 2024 e 2023 quando foram diagnosticadas 1.319 e 1.056 pessoas, com médias de 191,9 e 88 casos mensais, respectivamente. Os dados contradizem os números do Painel Oncologia BR – DataSUS, que apontam crescimento de 284% entre 2013 e 2024, mas o que se vê são pessoas novas sendo diagnosticadas com a doença.

Foi o que aconteceu Jaquelini Viana Moura, de 38 anos, diagnosticada com câncer de mama há um ano. “Fiz uma cirurgia bariátrica e fui para São Paulo passar com o cirurgião plástico para avaliar uma mamoplastia. Ele sentiu algo diferente e pediu uma mamografia. Foi aí que tudo começou. Fiquei surpresa por ser nova, achava que ia morrer”, diz Jaquelini, mãe de três filhos.