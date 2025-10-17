Marido causa tumulto na UPA em prol da esposa e é preso por acaso

Um marido bravo por conta da demora no atendimento para sua esposa, em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Cabreúva, nesta semana, acabou preso após causar um grande tumulto no local. A prisão, contudo, não teve relação com o tumulto em si, mas porque os guardas municipais acabaram descobrindo que ele estava sendo procurado pela Justiça.

O homem levou a esposa até a UPA para passar por atendimento médico e, enquanto aguardavam, ele começou a reclamar, causar tumulto e ameaçar funcionários. Seguranças do local intervieram, mas ele não se tranquilizou.

A GM foi chamada e enviou os guardas Sandra e Barbosa. Enquanto tomavam conhecimento da situação, o marido se exaltou e perguntou aos guardas se eles queriam o número da 'matrícula' também. Os agentes logo perceberam que ele possivelmente estava se referindo a alguma pena criminal cumprida anteriormente (matrícula no sistema prisional) e o questionaram. Ele então confirmou e passou o número e outros dados pessoais.