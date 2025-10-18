Comércio prevê contratação de 550 postos para final de ano

O comércio varejista de Jundiaí se prepara para o tradicional aquecimento das vendas de fim de ano com a expectativa de gerar, em média, 550 empregos formais entre os meses de outubro e novembro, impulsionada pela injeção do décimo terceiro salário na economia e diretamente relacionada às tradições da Black Friday e Natal, segundo o Sincomercio (Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região). Algumas redes estão divulgando até 100 vagas para os próximos dias.

As vagas devem ser, principalmente, para vendedores, operadores de caixa, atendentes e repositores, com destaque para os setores de vestuário, calçados, artigos de viagem e supermercados. “Essas contratações antecipadas são importantes para dar tempo de treinar os novos colaboradores antes de dezembro, que é o mês de maior faturamento do ano”, explica Edison Maltoni, presidente do sindicato.

Na prática, os lojistas já se movimentam para reforçar suas equipes. É o caso de Higor Otoni, de 39 anos, gerente de uma loja de vestuário e calçados. A rede deve abrir cerca de 100 vagas temporárias para os cargos de caixa, vendas e estoque. “É necessário ter 18 anos ou mais, estar cursando ou já ter concluído o ensino médio. Não exigimos experiência prévia, mas sim que a pessoa seja dinâmica, saiba lidar com o público e tenha espírito de equipe”, destaca.