Comércio prevê contratação de 550 postos para final de ano

O comércio varejista de Jundiaí se prepara para o tradicional aquecimento das vendas de fim de ano com a expectativa de gerar, em média, 550 empregos formais entre os meses de outubro e novembro, impulsionada pela injeção do décimo terceiro salário na economia e diretamente relacionada às tradições da Black Friday e Natal, segundo o Sincomercio (Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região). Algumas redes estão divulgando até 100 vagas para os próximos dias.
As vagas devem ser, principalmente, para vendedores, operadores de caixa, atendentes e repositores, com destaque para os setores de vestuário, calçados, artigos de viagem e supermercados. “Essas contratações antecipadas são importantes para dar tempo de treinar os novos colaboradores antes de dezembro, que é o mês de maior faturamento do ano”, explica Edison Maltoni, presidente do sindicato.
Na prática, os lojistas já se movimentam para reforçar suas equipes. É o caso de Higor Otoni, de 39 anos, gerente de uma loja de vestuário e calçados. A rede deve abrir cerca de 100 vagas temporárias para os cargos de caixa, vendas e estoque. “É necessário ter 18 anos ou mais, estar cursando ou já ter concluído o ensino médio. Não exigimos experiência prévia, mas sim que a pessoa seja dinâmica, saiba lidar com o público e tenha espírito de equipe”, destaca.
Higor reforça que o maior fluxo de clientes exige uma equipe mais robusta. “A gente precisa estar preparado para o aumento considerável no movimento. Por isso, fazemos as contratações com antecedência, para que todos estejam adaptados ao ritmo da loja até dezembro, o mês mais intenso do ano”, explica.
Higor Otoni explica que maior fluxo de clientes é em dezembro e é necessário ter funcionários preparados
Já Josineudo Rodrigues Nunes, 44 anos, gerente de loja focada em roupas masculinas, femininas e infantil, abriu 10 vagas para os cargos de auxiliar de loja e estoquista. A loja, que atualmente conta com 25 funcionários, espera um crescimento de cerca de 10% na procura por produtos nesta época do ano.
“A gente busca pessoas com força de vontade e que queiram uma oportunidade de virar o ano empregadas”, afirma Josineudo. Segundo ele, há chance de efetivação após o período, algo que torna a oportunidade ainda mais atrativa para quem está fora do mercado.
Oportunidade
Segundo dados da FecomercioSP, o comércio da região teve, em dezembro de 2024, um resultado 19% superior à média mensal dos outros meses. O economista do Sincomercio, Jaime Vasconcellos, pontua que o mercado de trabalho aquecido acaba sustentando a renda dos consumidores, mesmo que em geral também haja impactos gerais dos preços e juros altos, além de elevados patamares de endividamento e inadimplência. "Esse ambiente de orçamento familiar fortalecido de um lado, mas avariado por outro, deve limitar uma geração mais significativa de vagas para 2025, ainda que se mantenham as previsões ainda positivas.”
As vagas, em sua maioria, podem ser conferidas diretamente nas lojas já que os cartazes com as oportunidades estão disponíveis nas fachadas.