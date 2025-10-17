Jundiaí participa de fórum de planejamento em Istambul

Jundiaí esteve representada no Marmara Urban Forum 2025 (MARUF25), por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA). O evento, promovido pela Marmara Municipalities Union, reuniu líderes, gestores públicos, urbanistas, pesquisadores e organizações internacionais em torno do tema “On the Shore of All Possibilities” — Na margem de todas as possibilidades.

Jundiaí participou do evento a convite da Urban95 e da Fundação Bernard Van Leer, que reuniram representantes de cidades brasileiras com experiências reconhecidas em planejamento urbano voltado à primeira infância. Também participaram os municípios de Belo Horizonte e Fortaleza, por meio de suas secretarias de Planejamento.

O fórum promoveu discussões sobre planejamento sustentável, mobilidade, habitação, transição energética, governança urbana e resiliência climática, temas diretamente relacionados às ações e diretrizes do planejamento urbano de Jundiaí.