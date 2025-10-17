Jundiaí participa de fórum de planejamento em Istambul

Jundiaí esteve representada no Marmara Urban Forum 2025 (MARUF25), por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA). O evento, promovido pela Marmara Municipalities Union, reuniu líderes, gestores públicos, urbanistas, pesquisadores e organizações internacionais em torno do tema “On the Shore of All Possibilities” — Na margem de todas as possibilidades.
Jundiaí participou do evento a convite da Urban95 e da Fundação Bernard Van Leer, que reuniram representantes de cidades brasileiras com experiências reconhecidas em planejamento urbano voltado à primeira infância. Também participaram os municípios de Belo Horizonte e Fortaleza, por meio de suas secretarias de Planejamento.
O fórum promoveu discussões sobre planejamento sustentável, mobilidade, habitação, transição energética, governança urbana e resiliência climática, temas diretamente relacionados às ações e diretrizes do planejamento urbano de Jundiaí.
Durante os três dias de programação, o secretário Marco Antonio Bedin participou de painéis, oficinas e encontros bilaterais que apresentaram boas práticas de cidades de diferentes continentes, com destaque para iniciativas de requalificação de áreas industriais, uso de tecnologias para gestão inteligente das cidades e fortalecimento da participação cidadã nos processos de planejamento.
Segundo Bedin, a experiência foi uma oportunidade de fortalecer o olhar técnico e estratégico da cidade diante dos desafios globais. “O evento reforçou a importância de um planejamento urbano cada vez mais dinâmico, humano e orientado por dados, mas sem perder a sensibilidade social. A tecnologia e a inovação devem estar a serviço das pessoas, e não o contrário”, destacou o secretário.
As reflexões e trocas de experiências também reforçaram a importância de ampliar redes de cooperação internacional entre cidades, possibilitando o compartilhamento de conhecimento e o desenvolvimento de soluções conjuntas para desafios comuns, como as mudanças climáticas, a habitação e a mobilidade urbana. “Voltar desta experiência com novas ideias, contatos e referências é uma forma de fortalecer a visão de que o futuro das cidades será construído com planejamento, diálogo e coragem para inovar”, completou Bedin.