Homem é preso suspeito de furtar idosa com Alzheimer

A Guarda Municipal de Itatiba prendeu em flagrante nesta semana um homem suspeito de furto qualificado mediante fraude, contra uma idosa com Alzheimer, conhecida dele. De acordo com o registro da ocorrência, ele usou os cartões de banco dela para efetuar compras no comércio e saques no caixa eletrônico.

A Corporação recebeu informações de que o rapaz havia levado a idosa até o banco para sacar dinheiro, se aproveitando do estado de saúde dela.

Foi feito patrulhamento e os GMs encontraram o suspeito em um estabelecimento comercial. Com ele foram apreendidos sete cartões da idosa e, no estabelecimento, foram confirmadas duas compras realizadas.