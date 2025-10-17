Mutirão do Acordo Paulista acumula quase R$ 3 bi renegociados

A Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (PGE/SP) realizou na quarta-feira (15) o Mutirão do Programa Acordo Paulista, alcançando um número recorde de 722 adesões em um único dia — o maior desde o lançamento do novo edital do programa, no dia 8 de setembro.

A nova fase do Acordo Paulista, programa que integra o plano São Paulo Na Direção Certa, permite a renegociação de débitos tributários e administrativos, com descontos de até 75% e parcelamento em até 120 vezes, abrangendo dívidas de ICMS, IPVA, ITCMD e multas aplicadas pelo Procon.

Somente nesta nova edição, iniciada há cerca de um mês, já foram renegociados R$ 2,8 bilhões em débitos inscritos em Dívida Ativa. Desde a criação do Acordo Paulista, em fevereiro de 2024, o total renegociado ultrapassa R$ 60 bilhões, demonstrando a efetividade da iniciativa na recuperação de créditos públicos e na promoção de soluções consensuais entre o Estado e os contribuintes.