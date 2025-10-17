Inscrições para o concurso da Polícia Militar vão até o dia 23

O Governo de São Paulo abriu concurso público com 2,2 mil vagas para Soldado da Polícia Militar de 2ª Classe. As inscrições já estão abertas e vão até as 23h59 do dia 23 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp. A taxa de inscrição é de R$ 85.

As provas objetiva e dissertativa serão aplicadas em 30 de novembro, no período da tarde, em 51 cidades (sendo 37 no estado de São Paulo e 14 fora do estado).

Podem concorrer no concurso da PM de São Paulo candidatos com ensino médio completo, idade entre 17 e 30 anos, altura mínima de 1,55 m (mulheres) e 1,60 m (homens) e CNH da categoria B a E. A remuneração inicial é de R$ 5.055,53. Para conferir o edital e como se inscrever, clique aqui.