Base ecológica amplia relações com pesquisadores internacionais

Agora em 2025 a Base Ecológica da Serra do Japi recebeu pesquisadores de diferentes partes do mundo, fortalecendo o intercâmbio científico e reafirmando a importância da reserva como referência para estudos sobre biodiversidade, ecologia e conservação. As visitas reuniram especialistas da Argentina, França e Espanha, em parceria com universidades e centros de pesquisa brasileiros.

Em março, a Serra do Japi recebeu a pesquisadora Luciana Ines Oklander, da Universidade Conicet (Argentina), que realizou atividades de campo voltadas ao estudo da fauna local e às relações ecológicas entre espécies da mata atlântica interiorana.

No mês seguinte, entre os dias 9 e 11 de abril, o destaque foi a visita do grupo de pesquisa do Laboratório de Biologia e Sistemática de Borboletas, vinculado à Unicamp. O grupo desenvolve um amplo levantamento de espécies de borboletas da Serra, que já ultrapassa 700 espécies registradas, incluindo mais de 100 espécies frugívoras.