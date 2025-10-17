Gramado do Estádio Jayme Cintra é eleito o melhor da Série A3

A reforma total do gramado do estádio foi realizada há dois anos, em parceria com a equipe feminina do Palmeiras, que mandou jogos em Jundiaí até o ano passado. Atualmente, uma empresa especializada cuida diariamente da manutenção do “tapete” natural.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) avaliou o Estádio Dr. Jayme Cintra, casa do Paulista de Jundiaí, como dono do melhor gramado dos clubes que disputarão a Série A3 em 2026. A afirmação foi feita no congresso técnico da competição, que ocorreu na última semana, na sede da entidade, em São Paulo.

Em contrapartida, A FPF divulgou uma nova atualização dos laudos técnicos dos estádios que devem sediar as Séries A3 e A4 do Campeonato Paulista de 2026. O levantamento mais recente identificou sete arenas sem condições de receber partidas oficiais, em razão de pendências relacionadas à infraestrutura, iluminação e segurança.

Na Série A3, três estádios seguem interditados. O Ulrico Mursa, da Portuguesa Santista (Portaria nº 173/25), foi vetado após vistoria apontar falhas estruturais. O Dr. José Lancha Filho, em Franca (Portaria nº 176/25), permanece fora de uso devido a trabalhos de manutenção no gramado e outras intervenções. Já o Francisco Marques Figueira, em Suzano (Portaria nº 175/25), também recebeu restrições por problemas de infraestrutura constatados durante inspeção técnica.

A entidade comunicou os clubes afetados para que realizem as adequações necessárias antes do início das competições, previstas para o primeiro trimestre de 2026. A liberação dos mandos de campo dependerá da entrega de novos laudos técnicos e da comprovação das melhorias solicitadas pela FPF.