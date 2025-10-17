Datas, times e formato do Paulista Série A3 2026 são divulgados

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou as datas, formato e times da Série A3 2026 do Campeonato Paulista. A competição começa em 25 de janeiro e o Galo de Jundiaí estará em campo.
A primeira fase, dividida por grupos e de pontos corridos, vai até o dia 22 de março, enquanto o mata-mata começa em 29 de março, com a decisão marcada para dia 26 de abril.
O modelo de disputa será mantido: as 16 equipes jogam entre si em turno único na primeira fase, classificando as oito melhores para o mata-mata. Quartas de final, semifinais e final serão disputadas em jogos de ida e volta, com o segundo confronto sendo realizado no estádio do time de melhor campanha. Caso haja empate no placar agregado, a decisão da vaga ocorrerá nos pênaltis.
O campeão e o vice garantem acesso à Série A2 de 2027, enquanto os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série A4. O restante se mantém na A3.
Assim como no ano anterior, todas as partidas terão transmissão ao vivo pelo canal Paulistão, no YouTube, e na Rádio Difusora Jundiaí 810 AM, comandada por Adilson Freddo e o Time Forte do Esporte.
CLUBES E ELENCO
Os clubes que disputarão a Série A3 de 2026 são: Portuguesa Santista e Rio Claro (rebaixados da Série A2); Marília, Rio Branco, Desportivo Brasil, União São João, Catanduva, Itapirense, Rio Preto, União Suzano, XV de Jaú, Francana, EC São Bernardo e Bandeirante (remanescentes da A3 de 2025); além dos promovidos da Série A4, União Barbarense e Paulista.
Cada equipe poderá inscrever até 26 atletas na Lista A, além de contar com inscrições ilimitadas na Lista B para jogadores das categorias de base. Esse formato também foi mantido em relação às temporadas anteriores.