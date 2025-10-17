Datas, times e formato do Paulista Série A3 2026 são divulgados

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou as datas, formato e times da Série A3 2026 do Campeonato Paulista. A competição começa em 25 de janeiro e o Galo de Jundiaí estará em campo.

A primeira fase, dividida por grupos e de pontos corridos, vai até o dia 22 de março, enquanto o mata-mata começa em 29 de março, com a decisão marcada para dia 26 de abril.

O modelo de disputa será mantido: as 16 equipes jogam entre si em turno único na primeira fase, classificando as oito melhores para o mata-mata. Quartas de final, semifinais e final serão disputadas em jogos de ida e volta, com o segundo confronto sendo realizado no estádio do time de melhor campanha. Caso haja empate no placar agregado, a decisão da vaga ocorrerá nos pênaltis.