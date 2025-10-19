Dois terços das emissões de gases em Jundiaí são rodoviárias

A população estimada de Jundiaí em 2025 é de 463.039 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ao mesmo tempo, a frota na cidade é de 376.625 veículos, segundo o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP). Esse montante corresponde a um veículo a cada 1,2 habitante. Neste cenário, a principal causa de emissões de gases do efeito estufa na cidade não poderia ser outra: é o transporte rodoviário, de cargas e passageiros, que representa dois terços do total.

De acordo com dados do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (Seeg), do Observatório do Clima, no ano de 2023, o dado mais recente disponível, Jundiaí emitiu 969.103 toneladas de CO2e (dióxido de carbono equivalente). Deste total, 644.629 toneladas de CO2e têm origem rodoviária, numa divisão quase meio a meio entre o transporte de passageiros e de cargas na cidade.

As emissões gerais de 2023 são as maiores da série histórica do Seeg, iniciada em 2011. As emissões rodoviárias ficam atrás apenas do ano de 2013, quando foram 657 mil toneladas de CO2e foram emitidas no município.