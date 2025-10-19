Dois terços das emissões de gases em Jundiaí são rodoviárias

A população estimada de Jundiaí em 2025 é de 463.039 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ao mesmo tempo, a frota na cidade é de 376.625 veículos, segundo o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP). Esse montante corresponde a um veículo a cada 1,2 habitante. Neste cenário, a principal causa de emissões de gases do efeito estufa na cidade não poderia ser outra: é o transporte rodoviário, de cargas e passageiros, que representa dois terços do total.
De acordo com dados do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (Seeg), do Observatório do Clima, no ano de 2023, o dado mais recente disponível, Jundiaí emitiu 969.103 toneladas de CO2e (dióxido de carbono equivalente). Deste total, 644.629 toneladas de CO2e têm origem rodoviária, numa divisão quase meio a meio entre o transporte de passageiros e de cargas na cidade.
As emissões gerais de 2023 são as maiores da série histórica do Seeg, iniciada em 2011. As emissões rodoviárias ficam atrás apenas do ano de 2013, quando foram 657 mil toneladas de CO2e foram emitidas no município.
Apesar de apresentar o CO2e, o levantamento também leva em conta outros gases do efeito estufa, como metano (CH4), óxido nitroso (N2O) e os hidrofluorocarbonos (HFCs). Entre as categorias, há Agropecuária, Energia, Mudanças de Uso da Terra, Processos Industriais e Resíduos, sendo as emissões rodoviárias uma subcategoria em Energia.
Outros municípios do país têm diferentes origens de emissões, sendo, por exemplo, Mudanças de Uso da Terra e Agropecuária as causas mais comuns em cidades mais rurais. Isso também pode ser observado nos estados. Enquanto o Pará, campeão de emissões em 2023, tem como causa principal as Mudanças de Uso da Terra e Floresta, em São Paulo e no Rio de Janeiro, a Energia corresponde às maiores emissões, e, em Goiás, a Agropecuária é o setor que mais emite gases.
Sem emissões
Do total de veículos em Jundiaí, número atualizado de setembro deste ano, 932, quase 0,25% são elétricos. Há ainda 2.072, cerca de 0,55%, híbridos e que combinam alimentação elétrica ao uso de combustíveis como gasolina, álcool e diesel.
O número baixo da frota de elétricos e híbridos, ainda insignificante perante o total, pode se dever ao custo dos veículos do tipo e a fatores como a autonomia, o que impede alguns consumidores de adquirirem veículos do tipo. Em Jundiaí, mesmo com frota mais nova que a do Estado de São Paulo todo, apenas 20,45%, um quinto do total, tem até cinco anos. 27,73% do total tem mais de 20 anos. Essa frota mais antiga não tem a tecnologia de alimentação elétrica. O primeiro veículo elétrico a ser vendido no Brasil foi o Renault Zoe, lançado no varejo para o consumidor em 2018.