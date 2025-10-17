Nasceu morto o feto encontrado em caixa de sapato em Jundiaí

O feto do sexo masculino encontrado morto envolto a um cobertor, dentro de uma caixa de sapato, no bairro Anhangabaú, em Jundiaí, nesta quinta-feira (16), teve morte fetal, ou seja, já estava morto quando nasceu.
A constatação foi feita durante trabalho de necropsia no Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí. De acordo com fonte consultada pelo JJ, ele não respirou, portanto, natimorto.
A morte fetal é a morte do feto entre 20 e 28 semanas de gravidez, e que resulta no nascimento de um bebê sem sinais vitais.
O caso segue em investigação.
RELEMBRE O CASO
Um feto do sexo masculino e com aproximadamente 25 semanas foi encontrado enrolado em um cobertor, dentro de uma caixa de sapato, já morto, na manhã desta quinta-feira (16), em um barranco na rua Hilda Del Nero Bisquolo, na região do bairro Anhangabaú, em Jundiaí. O feto foi encontrado por uma mulher, que trabalhava em um jardim próximo.
Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, uma mulher fazia serviço de jardinagem próximo a um barranco, quando avistou a caixa com cobertores à mostra. Ao se aproximar, ela encontrou o feto e imediatamente telefonou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Por orientação do atendente, ela abriu a caixa para verificar se o bebê estava vivo ou morto, razão pela qual o trabalho pericial foi prejudicado posteriormente.
Tanto o Samu se dirigiu ao local, como também policiais militares do 11º Batalhão. Após verificação, o médico constatou o óbito, registrando seu tempo de vida em aproximadamente 25 semanas.
O caso foi apresentado pela PM na Central de Flagrantes e registrado pela delegada Ingrid Hannah Schossler como 'encontro de cadáver'.