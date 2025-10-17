Ex reaparece, tenta matar a mulher e acaba matando o vizinho

Um homem de 30 anos está sendo procurado pelas forças policiais de Louveira e região, suspeito de tentar matar a ex-companheira e de matar o vizinho dela, com um tiro no peito, na noite desta quinta-feira (16), na estrada Armanda Moraes Dutra, em Louveira. Antes, de acordo com a mulher, ele a agrediu com um soco no rosto e tentou matar também seus três filhos.

A mulher contou que estava em frente sua casa, quando surgiu seu ex-companheiro, com quem se relacionou por três anos, e há um está separada. Ele sorriu para ela e disse: "voltei". Diante da negativa em recebê-lo, ele a agrediu com um soco no rosto e, em seguida, deu um tiro na direção dos filhos da vítima, sem contudo acertá-los.

Na sequência ele tentou matá-la, mas um vizinho interviu e acabou sendo atingido no tórax. A vítima caiu e morreu no local.