17 de outubro de 2025
HOMICÍDIO

Ex reaparece, tenta matar a mulher e acaba matando o vizinho

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
PMs e também a GM foram acionadas, mas não localizaram o suspeito
Um homem de 30 anos está sendo procurado pelas forças policiais de Louveira e região, suspeito de tentar matar a ex-companheira e de matar o vizinho dela, com um tiro no peito, na noite desta quinta-feira (16), na estrada Armanda Moraes Dutra, em Louveira. Antes, de acordo com a mulher, ele a agrediu com um soco no rosto e tentou matar também seus três filhos.

A mulher contou que estava em frente sua casa, quando surgiu seu ex-companheiro, com quem se relacionou por três anos, e há um está separada. Ele sorriu para ela e disse: "voltei". Diante da negativa em recebê-lo, ele a agrediu com um soco no rosto e, em seguida, deu um tiro na direção dos filhos da vítima, sem contudo acertá-los.

Na sequência ele tentou matá-la, mas um vizinho interviu e acabou sendo atingido no tórax. A vítima caiu e morreu no local.

Já o ex-companheiro dela, suspeito do crime, fugiu empurrando a moto, que por razões não apuradas, parou de funcionar.

A Polícia Militar e também a Guarda Municipal foram acionadas. Diligências foram realizadas para tentar localizar o suspeito, mas sem sucesso

O caso foi registrado como homicídio consumado e tentativa de feminicídio, e será investigado pela Polícia Civil.

Comentários

Comentários