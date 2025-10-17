Instalação de LED chega ao Gramação e Recanto Quarto Centenário

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), segue avançando com o programa de modernização da iluminação em diversas regiões da cidade. Nesta semana, foram realizadas substituições de lâmpadas a vapor por luminárias de LED em vias da região Oeste, na avenida Reserva do Japy, no bairro Recanto Quarto Centenário, e na avenida José Dirceu de Azevedo, na região do Gramadão.

Ao todo, 26 luminárias foram substituídas. A iniciativa tem como objetivo aumentar a eficiência energética, reduzir custos de manutenção e garantir mais segurança aos moradores, pedestres e motoristas.

