17 de outubro de 2025
REGIÃO OESTE

Instalação de LED chega ao Gramação e Recanto Quarto Centenário

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Ao todo, 26 luminárias foram substituídas nas avenidas Reserva do Japy e José Dirceu de Azevedo
A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), segue avançando com o programa de modernização da iluminação em diversas regiões da cidade. Nesta semana, foram realizadas substituições de lâmpadas a vapor por luminárias de LED em vias da região Oeste, na avenida Reserva do Japy, no bairro Recanto Quarto Centenário, e na avenida José Dirceu de Azevedo, na região do Gramadão.

Ao todo, 26 luminárias foram substituídas. A iniciativa tem como objetivo aumentar a eficiência energética, reduzir custos de manutenção e garantir mais segurança aos moradores, pedestres e motoristas.

“A modernização da iluminação pública é um trabalho contínuo que vem sendo realizado em todas as regiões da cidade. As luminárias de LED oferecem uma iluminação mais uniforme, com melhor desempenho e menor impacto ambiental”, explicou o diretor do Departamento de Iluminação Pública da Smisp, Carlos Bocci.

Ainda segundo Bocci, o uso da tecnologia LED traz benefícios diretos à população e à administração pública. “As luminárias são mais econômicas, possuem maior durabilidade e funcionam com sistema automatizado por sensor, o que contribui para reduzir o consumo de energia e gerar economia aos cofres públicos”, destacou.

