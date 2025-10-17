Instalação de LED chega ao Gramação e Recanto Quarto Centenário

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), segue avançando com o programa de modernização da iluminação em diversas regiões da cidade. Nesta semana, foram realizadas substituições de lâmpadas a vapor por luminárias de LED em vias da região Oeste, na avenida Reserva do Japy, no bairro Recanto Quarto Centenário, e na avenida José Dirceu de Azevedo, na região do Gramadão.
Ao todo, 26 luminárias foram substituídas. A iniciativa tem como objetivo aumentar a eficiência energética, reduzir custos de manutenção e garantir mais segurança aos moradores, pedestres e motoristas.
“A modernização da iluminação pública é um trabalho contínuo que vem sendo realizado em todas as regiões da cidade. As luminárias de LED oferecem uma iluminação mais uniforme, com melhor desempenho e menor impacto ambiental”, explicou o diretor do Departamento de Iluminação Pública da Smisp, Carlos Bocci.
Ainda segundo Bocci, o uso da tecnologia LED traz benefícios diretos à população e à administração pública. “As luminárias são mais econômicas, possuem maior durabilidade e funcionam com sistema automatizado por sensor, o que contribui para reduzir o consumo de energia e gerar economia aos cofres públicos”, destacou.