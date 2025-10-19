A ‘febre’ do passinho tem conquistado várias gerações 

É no ‘dois pra lá’ e ‘dois pra cá’ que centenas de pessoas se divertem e relembram os tempos áureos dos flashbacks e dos bailinhos que fizeram tanto sucesso nos anos 70, 80 e 90. A febre dos passinhos agora volta com tudo e com um público fiel que praticamente bate o ponto semanalmente.

Seja para reviver uma época ou momento, ou simplesmente fazer amizades, o encontro em Jundiaí tem atraído pelo menos 700 pessoas em evento aberto, além de outras centenas nos vários ensaios durante a semana. O resultado? Diversão, melhora da auto-estima e diversão sempre.

O engenheiro mecânico Wesley Santhiago Zani, de 44 anos, frequenta as aulas desde o início do projeto, mas já avisa que, onde tem dança, ele está. Amante do flashback, ele e a esposa Flávia não perdem um dia sequer. A dança é usada como atividade física e interação social.