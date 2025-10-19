A ‘febre’ do passinho tem conquistado várias gerações 

É no ‘dois pra lá’ e ‘dois pra cá’ que centenas de pessoas se divertem e relembram os tempos áureos dos flashbacks e dos bailinhos que fizeram tanto sucesso nos anos 70, 80 e 90. A febre dos passinhos agora volta com tudo e com um público fiel que praticamente bate o ponto semanalmente.
Seja para reviver uma época ou momento, ou simplesmente fazer amizades, o encontro em Jundiaí tem atraído pelo menos 700 pessoas em evento aberto, além de outras centenas nos vários ensaios durante a semana. O resultado? Diversão, melhora da auto-estima e diversão sempre.
O engenheiro mecânico Wesley Santhiago Zani, de 44 anos, frequenta as aulas desde o início do projeto, mas já avisa que, onde tem dança, ele está. Amante do flashback, ele e a esposa Flávia não perdem um dia sequer. A dança é usada como atividade física e interação social.
“Dançar é realmente maravilhoso. Eu já frequentava os clubes nos anos 90 e gosto do estilo dance music. Como o passinho é um estilo que se dança sozinho, eu tenho que prestar atenção na música, na coreografia, nas pessoas, enfim, é o momento de desestressar”, confessa.
Como diz, trata-se de um momento de autoconhecimento e superação. “Acredito que o estilo de música é que atrai as pessoas, mas a adesão é um resgate de boas memórias, inclusive da juventude nos clubes de Jundiaí e região, e estão tendo o bônus de reviver alguns desses momentos.”
Assim também pensa a estudante de pedagogia Patricia Borges Cardoso, de 47 anos. Há quase dois anos ela e família caem ‘literalmente’ na onda dos passos. “Dança é fascinante, aquela energia de todos curtindo a dança e a música. É uma viagem no tempo, além da amizade que conquistamos neste tempo.”
O retorno às músicas antigas tem sido o combustível para este encontro semanal. “Olha eu acredito que estamos sim trazendo de volta músicas antigas, passinhos. Dançar é vida , dançar transforma tristeza em sorriso... Faz bem para a saúde física e principalmente mental.”
Patrícia Borges e Wesley Cardoso não perdem um dia e são os ‘feras’ da pista
Sincronia nos passos e na música
É ao som de “I Wanna Dance With Somebody” de Whitney Houston ou “Footloose” de Kenny Loggins que a galera pira. Os passos sincronizados fazem toda a diferença, mas tudo é pilotado pelo DJ Ricardo Reis, o comandante da noite. “Há alguns anos o flashback está em alta em bailes e festas e as pessoas já têm as músicas na memória e tudo fica mais fácil.”
Os passinhos são ensinados na hora ou durante a semana, e quando a música toca não há quem perca a sincronia. As batidas da música agitam a galera. “Os professores ensinam os passos que o grupo dança nos bailes, mas tem algumas pessoas que já frequentavam as discotecas nos anos 80 e 90 que começam a dançar instintivamente.”
E, por falar em ensaio, foi justamente durante as idas aos bailes que um grupo de amigos, amantes do estilo, se juntou para ensinar outras pessoas. Nascia aí o projeto “Esquadrão Flashback”. “O grupo foi criado por amigos que jogavam paintball e depois começamos a frequentar os bailes de flashback. Queríamos levar alegria às pessoas através da dança”, diz o engenheiro de Produção Fernando Moreno da Silva, um dos idealizadores do projeto.
A noite do passinho começou em março de 2023, mas as aulas começaram em setembro de 2024. Primeiro no bairro Fazenda Grande e depois no Pátio Cica. “Começamos em seis integrantes e agora temos em torno de 24 integrantes que atuam na organização dos eventos e nas aulas, mas todos que vestem nossa camisa fazem parte do esquadrão. Tanto as aulas como a noite do passinho são abertas e gratuitas.”
As aulas abertas acontecem às segundas-feiras no Cáritas Diocesana (no Almerinda Chaves), das 19h30 às 20h30; Pátio Cica, às terças das 19h30 às 20h30; Fazenda Grande, às quartas das 19h30 às 20h30. A noite do passinho, onde todos se encontram, é no Pátio Cica, toda sexta-feira, das 19h30 às 22h.
O DJ Ricardo Reis ajuda na sincronização dos passos durante o ‘baile’
Independente dos ensaios da semana, a noite dos passinhos reúne cerca de 700
pessoas