Jundiaí tem alta de 29% nas aberturas de empresas em setembro

Jundiaí registrou um crescimento de 29,4% no número de empresas licenciadas em setembro de 2025, em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Neste recorte, foram 747 novos negócios licenciados neste ano, frente aos 577 de setembro de 2024. Os dados são do Departamento de Licenciamento de Atividades, vinculado à Secretaria de Finanças. O saldo líquido do mês- diferença entre empresas abertas e encerradas – também foi positivo, fechando em 454, o que indica o fechamento de 293 empresas em setembro.
Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser, os números são reflexo de uma política pública voltada à valorização do empreendedorismo. “Os números mostram que Jundiaí continua sendo um polo de atração para novos negócios, reflexo direto do ambiente favorável ao empreendedorismo que temos construído. A cidade oferece segurança jurídica, infraestrutura de qualidade e políticas públicas voltadas ao fortalecimento das micro e pequenas empresas”, afirma.
Em números
Atualmente, o município conta com um total de 69.366 empresas licenciadas em atividade. Os segmentos de maior destaque são os de serviços (4.626), comércio (1.293) e indústria (21).
Somente em 2025, até o momento, Jundiaí já licenciou 5.940 novas empresas. Destas, a maior parte é composta por Microempresas (ME), que somam 3.860 registros. Também foram licenciadas 994 Microempreendedores Individuais (MEI), 611 Empresas de Pequeno Porte (EPP) e 475 classificadas em outros portes.
Cereser destaca ainda o programa Desenvolve +, que tem contribuído diretamente para esse cenário. “Reunimos em um só espaço serviços essenciais para quem quer empreender ou expandir seu negócio, como formalização, capacitação, acesso a crédito e apoio técnico. Nosso compromisso é seguir incentivando quem empreende e investe aqui, garantindo que Jundiaí continue se destacando como referência em desenvolvimento econômico no Estado”, conclui.
No Estado
Jundiaí segue a tendência estadual. Em setembro, São Paulo registrou 36.786 novas empresas constituídas, marca que representa o melhor desempenho para o mês em toda a série histórica da Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP). O desempenho de setembro representa o terceiro melhor mês de 2025. Em relação ao mesmo mês de 2024, quando foram abertas 32.943 empresas, houve crescimento de 11,6%.
Descentralização de empregos
A Prefeitura de Jundiaí realiza mais uma edição do programa Emprego da Gente nos Bairros, que desta vez ocorre no dia 23 de outubro, das 9h às 14h, na UBS Rio Acima, localizada na avenida Geraldo Azzoni, 11, Rio Acima.
A ação tem como objetivo aproximar o mercado de trabalho da população, oferecendo vagas fixas com registro em carteira e benefícios, além de oportunidades para diversas áreas, vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs) e chances para o primeiro emprego. Para participar, os interessados devem comparecer ao local com documento com foto e currículo impresso em mãos.