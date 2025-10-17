Jundiaí tem alta de 29% nas aberturas de empresas em setembro

Jundiaí registrou um crescimento de 29,4% no número de empresas licenciadas em setembro de 2025, em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Neste recorte, foram 747 novos negócios licenciados neste ano, frente aos 577 de setembro de 2024. Os dados são do Departamento de Licenciamento de Atividades, vinculado à Secretaria de Finanças. O saldo líquido do mês- diferença entre empresas abertas e encerradas – também foi positivo, fechando em 454, o que indica o fechamento de 293 empresas em setembro.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser, os números são reflexo de uma política pública voltada à valorização do empreendedorismo. “Os números mostram que Jundiaí continua sendo um polo de atração para novos negócios, reflexo direto do ambiente favorável ao empreendedorismo que temos construído. A cidade oferece segurança jurídica, infraestrutura de qualidade e políticas públicas voltadas ao fortalecimento das micro e pequenas empresas”, afirma.

Em números