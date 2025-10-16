DAE é finalista em prêmio com monitoramento de mananciais

A DAE Jundiaí é uma das finalistas do 9º Prêmio Ação pela Água, promovido pelo Consórcio PCJ, com o projeto “Gestão Hídrica: Sondas Multiparâmetros”, desenvolvido pela gerente do Laboratório de Controle de Qualidade, Karen Tasaka. A empresa concorre na categoria 'C - Serviços Municipais de Saneamento Básico e/ou empresas do setor associadas ao Consórcio PCJ', ao lado da SANASA Campinas e da SEMAE Piracicaba.

Promovido desde 2000, o Prêmio Ação pela Água tem como tema nesta edição “Segurança Hídrica é nossa Meta Global: Juntos pelos ODS”. A iniciativa reconhece projetos que contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, fortalecendo o compromisso coletivo com a preservação dos recursos naturais.

O projeto que representa a DAE é resultado de um trabalho técnico contínuo que une tecnologia e cuidado ambiental. Por meio de sondas hidrológicas multiparâmetros instaladas em 12 pontos estratégicos dos rios Guapeva, Jundiaí Mirim, Jundiaí e Capivari e da Represa do Moisés, a empresa realiza o monitoramento em tempo real da qualidade da água, utilizando um software para acompanhar indicadores como pH, oxigênio dissolvido, condutividade e turbidez.