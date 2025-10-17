17ª Fetec BeSt expõe projetos e atividades dos estudantes

A Etec Benedito Storani (Etec BeSt) realiza nos dias 17 e 18 de outubro a 17ª edição da Fetec BeSt – Feira de Tecnologia, evento que reúne estudantes, professores, profissionais e empresas parceiras em uma grande mostra de inovação e aprendizado. A programação é gratuita, aberta ao público, e será realizada no campus da Etec, em Jundiaí.

Neste ano, a feira destaca a exposição de projetos desenvolvidos pelos alunos dos cursos técnicos de Administração, Agropecuária, Alimentos, Gastronomia, Nutrição e Dietética, Química e Viticultura e Enologia. O público poderá conhecer de perto os trabalhos de conclusão de curso (TCCs), participar de oficinas, visitar laboratórios e espaços práticos, e acompanhar demonstrações de tecnologias e processos produtivos criados dentro da escola.

Entre os destaques estão os laboratórios de Microbiologia, Análise Sensorial, Nutrição e Dietética, a Cantina Experimental e a Cave de Enologia, onde os visitantes poderão vivenciar o dia a dia das práticas de ensino. Na área externa, o Trenzinho da Estação Agro fará o percurso até a Mini-Fazenda, mandalas agroecológicas, agrofloresta, estufas, oficina de mudas, projetos de reflorestamento e o Jardim Sensorial, em parceria com a Fundação Mata Ciliar.