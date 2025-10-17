16 de outubro de 2025
EM JUNDIAÍ

17ª Fetec BeSt expõe projetos e atividades dos estudantes

Feira destaca a exposição de projetos desenvolvidos pelos alunos dos cursos técnicos da escola
A Etec Benedito Storani (Etec BeSt) realiza nos dias 17 e 18 de outubro a 17ª edição da Fetec BeSt – Feira de Tecnologia, evento que reúne estudantes, professores, profissionais e empresas parceiras em uma grande mostra de inovação e aprendizado. A programação é gratuita, aberta ao público, e será realizada no campus da Etec, em Jundiaí.

Neste ano, a feira destaca a exposição de projetos desenvolvidos pelos alunos dos cursos técnicos de Administração, Agropecuária, Alimentos, Gastronomia, Nutrição e Dietética, Química e Viticultura e Enologia. O público poderá conhecer de perto os trabalhos de conclusão de curso (TCCs), participar de oficinas, visitar laboratórios e espaços práticos, e acompanhar demonstrações de tecnologias e processos produtivos criados dentro da escola.

Entre os destaques estão os laboratórios de Microbiologia, Análise Sensorial, Nutrição e Dietética, a Cantina Experimental e a Cave de Enologia, onde os visitantes poderão vivenciar o dia a dia das práticas de ensino. Na área externa, o Trenzinho da Estação Agro fará o percurso até a Mini-Fazenda, mandalas agroecológicas, agrofloresta, estufas, oficina de mudas, projetos de reflorestamento e o Jardim Sensorial, em parceria com a Fundação Mata Ciliar.

A exposição de projetos na quadra poliesportiva reunirá também empresas patrocinadoras e representantes do setor produtivo regional, promovendo o contato direto entre o público e o mercado de trabalho. No sábado (18), às 11h, será realizada a cerimônia de premiação dos melhores projetos, escolhidos pela comissão avaliadora formada por docentes e convidados.

A Fetec tem como propósito aproximar a comunidade da escola e mostrar o potencial transformador do ensino técnico. “Cada projeto representa o conhecimento aplicado na prática, a pesquisa e o compromisso dos nossos alunos com soluções reais para a sociedade”, destaca a diretora da escola, Fabiana Lourençon.

A feira também será uma oportunidade para quem deseja ingressar no ensino técnico. Durante o evento, os visitantes poderão realizar a inscrição para o Vestibulinho 2026 e conhecer os cursos gratuitos oferecidos pela instituição.

A 17ª Fetec BeSt será realizada na sexta-feira (17), das 9h às 12h e das 13h às 21h, e no sábado (18), das 9h às 12h, na sede da Etec Benedito Storani, em Jundiaí.

As inscrições para visitantes devem ser feitas exclusivamente pela plataforma Even3.

