FormIDOSO completa 2 anos de encontros semanais no CRAS Central

Entre risadas, poesias e músicas, o grupo FormIDOSO completou nesta quinta-feira (16), dois anos de existência com um sarau repleto de emoção e significado. O encontro especial, realizado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Central, reuniu cerca de 30 pessoas idosas que, todas as quintas-feiras, das 9h às 10h30, compartilham histórias, desafios e aprendizados — formando uma verdadeira rede de apoio, amizade e escuta.

Criado para atender idosos cadastrados no Cadastro Único e beneficiários do Bolsa Família (PBF) ou do Benefício de Prestação Continuada (BPC), o grupo vai muito além das atividades semanais: é um espaço de acolhimento que combate a solidão e reforça o sentimento de pertencimento. A maioria dos participantes vive em pensões da região central e encontra no grupo um novo sentido para o convívio e a vida cotidiana.

“Quase 80% dos idosos do grupo vivem sozinhos. A solidão acaba agravando o processo de envelhecimento e o declínio da saúde mental. Aqui, eles encontram socialização, colaboração e escuta. Valorizamos a troca, o compartilhamento das histórias e o fortalecimento da autonomia”, explica Valdemar Donizeti de Sousa, psicólogo e gerontólogo responsável pelo grupo e servidor do CRAS Central.