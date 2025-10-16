Prefeitura chega a 814 matrículas entregues este ano em Jundiaí

A Secretaria de Habitação Social de Jundiaí, realizou, na noite de terça-feira (15), mais uma entrega de matrículas de regularização fundiária. Desta vez, 18 famílias do bairro da Toca, na região do Caxambu, foram beneficiadas. Com essa ação, a gestão municipal chega a 814 matrículas regularizadas neste ano.

A matrícula de regularização fundiária é a certidão de propriedade de um imóvel que antes operava de maneira informal. Com o documento, ele se torna regular perante a lei e garante o direito de moradia do ocupante. Em noite de celebração dos moradores do loteamento, o prefeito Gustavo Martinelli comentou sobre a importância desse processo não somente do ponto de vista jurídico, mas também da valorização das comunidades. “A entrega da matrícula de um imóvel traz dignidade e esperança para as pessoas, que agora têm segurança jurídica e também liberdade para comercializar o imóvel, o que sem o documento não é possível. Já são mais de 800 documentos entregues desde o início da gestão, e nossa meta é chegar a mil até o final do ano”, ressaltou.

