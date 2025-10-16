Prefeitura chega a 814 matrículas entregues este ano em Jundiaí

A Secretaria de Habitação Social de Jundiaí, realizou, na noite de terça-feira (15), mais uma entrega de matrículas de regularização fundiária. Desta vez, 18 famílias do bairro da Toca, na região do Caxambu, foram beneficiadas. Com essa ação, a gestão municipal chega a 814 matrículas regularizadas neste ano.
A matrícula de regularização fundiária é a certidão de propriedade de um imóvel que antes operava de maneira informal. Com o documento, ele se torna regular perante a lei e garante o direito de moradia do ocupante. Em noite de celebração dos moradores do loteamento, o prefeito Gustavo Martinelli comentou sobre a importância desse processo não somente do ponto de vista jurídico, mas também da valorização das comunidades. “A entrega da matrícula de um imóvel traz dignidade e esperança para as pessoas, que agora têm segurança jurídica e também liberdade para comercializar o imóvel, o que sem o documento não é possível. Já são mais de 800 documentos entregues desde o início da gestão, e nossa meta é chegar a mil até o final do ano”, ressaltou.
Segundo a representante dos moradores, Maria Helena Alves Sousa Paixão, desde 2003 a comunidade vinha unindo esforços coletivos para obter os documentos em mãos. “Passamos por momentos difíceis, inclusive pedido de penhora da gleba toda, mas conseguimos reverter. E chegar aonde chegamos só foi possível porque houve muita união e apoio da equipe da Secretaria de Habitação Social.”
Iraci Maria Garcia Jacinto, 63, mora com a filha, Marli Jacinto, há mais de 20 anos no loteamento. Sem o documento de seu imóvel, não tinha acesso sequer a entregas por correios ou aplicativo. “Era como se a gente não existisse. Depois de muita luta deu certo, e agora posso dizer: essa terra é minha”, comemorou.
Com o loteamento regularizado, agora será possível dar andamento a outros projetos de infraestrutura pública que serão viabilizados por meio de verbas do governo federal, entre eles a pavimentação das ruas do núcleo, afirma o secretário de Habitação Social, Jeferson Coimbra. “Nós estamos trabalhando forte na regularização fundiária do município e conseguimos avançar bastante em dez meses de gestão. Entendemos que, com o documento, todo o bairro melhora.”