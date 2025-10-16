Feto encontrado em barranco tinha 25 semanas e era menino

O feto encontrado abandonado dentro de uma caixa de sapato na manhã desta quinta-feira (16), em um barranco na rua Hilda Del Nero Bisquolo, na região do bairro Anhangabaú, em Jundiaí, é do sexo masculino e, de acordo com médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atendeu a ocorrência de atestou o óbito, trata-se de feto com 25 semanas (6 meses e 1 semana). O feto foi encontrado por uma mulher, que trabalhava em um jardim próximo.
Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, uma mulher fazia serviço de jardinagem próximo a um barranco, quando avistou a caixa com cobertores à mostra. Ao se aproximar ela encontrou o feto e imediatamente telefonou para o Samu. Por orientação do atendente, ela abriu a caixa para verificar se o bebê estava vivo ou morto, razão pela qual o trabalho pericial foi prejudicado posteriormente.
Tanto o Samu se dirigiu ao local, assim como também a policiais militares do 11º Batalhão. Após verificação, o médico constatou o óbito, registrando seu tempo de vida gestacional em aproximadamente 25 semanas.
O corpo foi liberado para encaminhamento ao Instituto Médico Legal (IML).
O caso, que será investigado pela Polícia Civil, foi apresentado pela PM na Central de Flagrantes e registrado pela delegada Ingrid Hannah Schossler como 'encontro de cadáver'.