Mais de cem pessoas prestigiam o Clube de Mães Atípicas, do Funss

O quarto encontro do Encontro do Clube de Mães Atípicas de Jundiaí reuniu mais de cem pessoas, entre adultos e crianças, na última terça-feira (14), no Jumpark. A ação, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade (Funss), teve como objetivo fortalecer vínculos, promover momentos de convivência e proporcionar lazer e inclusão às famílias participantes do programa.

A presidente do Fundo Social, Ellen Martinelli, destacou a importância do momento. “O Clube de Mães Atípicas nasceu para oferecer acolhimento e fortalecer os vínculos entre as famílias. Ver a alegria das crianças e a troca entre as mães nos motiva a seguir promovendo encontros como este, que reforçam o amor, a inclusão e o cuidado com o outro”, afirmou.

Para Lucas Gabriel, voluntário do Clube de Mães Atípicas, a experiência foi emocionante. “Pude estar com uma criança cadeirante e, ao dar suporte para que ele pudesse aproveitar a cama elástica, ele ficou radiante. Sinto que ser voluntário do Clube de Mãe Atípicas tem sido uma experiência única e marcante, ver as mães e as crianças aproveitando o momento encheu meu coração de alegria e satisfação. Uma experiência que vou levar para a vida”.