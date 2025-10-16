Jundiaiense faz 'hat trick' de ouros no Para Pan-Americano

A mesa-tenista jundiaiense Joyce Oliveira, de 35 anos, conquistou três ouros no Para Pan-Americano da modalidade, no CT Paralímpico, em São Paulo, encerrado neste domingo (12). Com o "hat-trick" - expressão popular no futebol dita quando um jogador marca três gols na mesma partida - no pódio, a atleta garantiu vaga para o Mundial Paralímpico, que será disputado em 2026, na Tailândia.

A jundiaiense Joyce Oliveira, que compete na classe 3 (destinada a atletas cadeirantes), conquistou um ouro na categoria individual, superando a mesa-tenista goiana Thais Fraga por 3 sets a 0 na final; um nas Duplas Feminina, ao lado da paulista Cátia Oliveira, vencendo a mineira Marliane Amaral e a goiana Thais Severo por 3 sets a 1 (11/8, 8/11, 11/8 e 11/9). E o terceiro nas Duplas Mistas, junto com o também paulista Lucas Arabian, após vencer todas as partidas disputadas no grupo.

O Para Pan-Americano 2025 teve início na quinta-feira (9) com 48 atletas representando o Brasil. Foram mais de 50 medalhas ao todo para a seleção brasileira.