Jundiaiense faz 'hat trick' de ouros no Para Pan-Americano

A mesa-tenista jundiaiense Joyce Oliveira, de 35 anos, conquistou três ouros no Para Pan-Americano da modalidade, no CT Paralímpico, em São Paulo, encerrado neste domingo (12). Com o "hat-trick" - expressão popular no futebol dita quando um jogador marca três gols na mesma partida - no pódio, a atleta garantiu vaga para o Mundial Paralímpico, que será disputado em 2026, na Tailândia.
A jundiaiense Joyce Oliveira, que compete na classe 3 (destinada a atletas cadeirantes), conquistou um ouro na categoria individual, superando a mesa-tenista goiana Thais Fraga por 3 sets a 0 na final; um nas Duplas Feminina, ao lado da paulista Cátia Oliveira, vencendo a mineira Marliane Amaral e a goiana Thais Severo por 3 sets a 1 (11/8, 8/11, 11/8 e 11/9). E o terceiro nas Duplas Mistas, junto com o também paulista Lucas Arabian, após vencer todas as partidas disputadas no grupo.
O Para Pan-Americano 2025 teve início na quinta-feira (9) com 48 atletas representando o Brasil. Foram mais de 50 medalhas ao todo para a seleção brasileira.
CONHEÇA A ATLETA
Joyce ficou paraplégica aos 12 anos, quando um ponte de ônibus caiu em cima dela, em 2002. Nascida em Jundiaí, Joyce conheceu o esporte paralímpico em São Paulo, durante uma visita a AACD, e foi convocada para representar a seleção brasileira pela primeira vez em 2007.
Entre os principais títulos da carreira estão: Bronze nas duplas femininas nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024; ouro nas duplas femininas e nas duplas mistas e prata na individual feminina nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023; ouro no individual e por equipes nos Jogos Parapan-Americanos Lima 2019; ouro no individual nos Jogos Parapan-Americanos de Guadalajara 2011; bronze por equipes nos Jogos Parapan-Americanos Rio 2007.