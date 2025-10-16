Mostra revela o olhar de crianças sobre o Parque do Mato Dentro

Com poemas, fotografias e muita sensibilidade, as alunas da Emeb Irmã Flórida Mestag abriram nesta semana, a Mostra Fotográfica e Poética “Versos Refletidos no Parque Urbano Mato Dentro”, no Paço Municipal de Jundiaí.
A mostra é um convite para olhar o Parque Urbano Mato Dentro não apenas como um espaço de lazer, mas como um verdadeiro laboratório vivo de conhecimento, memória e pertencimento.
Durante a abertura, as alunas declamaram um poema de autoria própria, que fala sobre o vínculo emocional e a importância do parque para a comunidade. As produções fazem parte de um projeto interdisciplinar orientado pela professora Carla Fernanda Ramos, que uniu ciência, arte, história e poesia em um processo de aprendizagem que envolveu toda a comunidade escolar.
A diretora Tânia Vilela e a professora Carla Fernanda celebraram o protagonismo das alunas na mostra
Ao longo dos últimos meses, as estudantes fizeram uma pesquisa com moradores e frequentadores do bairro, registraram o parque em fotografias, escreveram poesias inspiradas na relação afetiva com o espaço e produziram QR Codes que permitem ao público ouvir suas vozes declamando os próprios versos.
A diretora da escola, Tânia Vilela, destacou a importância do projeto e o envolvimento de toda a comunidade escolar. “As crianças começaram estudando o que é patrimônio histórico, cultural e afetivo, para compreenderem o valor desses espaços e estruturarem a pesquisa. A escola acompanhou todas as etapas, desde as visitas ao parque até a produção das aquarelas, poesias e fotos. Tudo isso mostra como a aprendizagem pode ser viva e conectada com o território.”
A professora e orientadora do projeto, Carla Fernanda Ramos, explicou que a ideia nasceu de uma inquietação das próprias alunas. “Elas queriam saber se os moradores também sentiam o mesmo pertencimento que nós, da escola, temos em relação ao parque. A partir dessa pergunta, construímos uma pesquisa científica, com questionário e análise de dados. O resultado está aqui: a concretização de um trabalho de metodologia científica e pesquisa infantil, que uniu diferentes saberes e mostrou que o parque é um espaço de transformação social e ambiental.”
Para as meninas, participar da mostra é motivo de orgulho e aprendizado, como conta a estudante Thainara Fernandes Joaquim. “Foi incrível. A gente ajudou de um jeito diferente, com a fotografia e a poesia, para mostrar o pertencimento das pessoas com o parque. Nosso objetivo é que todos sintam por ele o mesmo carinho que nós sentimos.”
Já Stephanny Nogueira destacou o aprendizado artístico. “Eu não sabia fazer poemas nem enquadrar fotos, e agora aprendi. Amei participar, porque o parque faz parte da nossa vida.”
Para Heloísa Vitória, o projeto foi uma oportunidade de descobrir novos conhecimentos. “Eu gostei de fazer o tour histórico com o professor Alexandre e aprendi sobre os patrimônios de Jundiaí. Foi uma experiência muito legal.”
E Isadora Moreira resumiu o sentimento das colegas. “Eu amo o parque. Sempre fui lá, e agora que fiz esse trabalho, ele ficou ainda mais especial. Ter minhas fotos aqui na mostra me deixa muito orgulhosa.”
A mostra segue aberta para visitação gratuita no térreo do Paço Municipal até o dia 29 de outubro. Depois, as estudantes representarão Jundiaí na Mostra de Ciências da Siemens, em 5 de novembro, apresentando o projeto como um exemplo de ação Steam (ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática) voltada à valorização do território e à educação para a sustentabilidade.