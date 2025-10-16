Mostra revela o olhar de crianças sobre o Parque do Mato Dentro

Com poemas, fotografias e muita sensibilidade, as alunas da Emeb Irmã Flórida Mestag abriram nesta semana, a Mostra Fotográfica e Poética “Versos Refletidos no Parque Urbano Mato Dentro”, no Paço Municipal de Jundiaí.

A mostra é um convite para olhar o Parque Urbano Mato Dentro não apenas como um espaço de lazer, mas como um verdadeiro laboratório vivo de conhecimento, memória e pertencimento.

Durante a abertura, as alunas declamaram um poema de autoria própria, que fala sobre o vínculo emocional e a importância do parque para a comunidade. As produções fazem parte de um projeto interdisciplinar orientado pela professora Carla Fernanda Ramos, que uniu ciência, arte, história e poesia em um processo de aprendizagem que envolveu toda a comunidade escolar.