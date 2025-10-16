Itatiba vai celebrar 168 anos de história com entregas e eventos

A Prefeitura de Itatiba preparou um pacote de eventos, entregas e ações especiais para comemorar os 168 anos do município neste 2025. Ao longo de outubro, e culminando com ações no 1º de novembro – data do aniversário – estão programados eventos, celebrações e entregas de prédios públicos à população. Todas as secretarias municipais estão envolvidas com as ações celebrativas.
A partir deste final de semana, as comemorações já envolvem o Felitiba – Festival Literário de Itatiba – evento que ocorre no sábado (18) e domingo (19). O evento é inédito, tem apoio da prefeitura e será realizado no Paço Histórico Prefeito Roberto Arantes Lanhoso – Centro de Capacitação Solidária, na Praça José Bonifácio.
Ainda na área cultural, o sábado, dia 25, reserva um passeio especial pela história. A ação Dia de História, organizada pelo Arquivo Público Municipal Norberto Carride, promete oferecer um dia inteiro de visitas a prédios históricos de Itatiba em passeio guiado, que começa a partir da escola Emeb Cel. Júlio César, bem no Centro da cidade.
Moinho e Cras Corradini
Dois prédios públicos serão entregues à população neste aniversário de Itatiba. Ainda na área de preservação e história, o Moinho do Denoni volta a abrir as portas na manhã do sábado de aniversário, dia 1º. Revitalizado, além de reunir dados históricos de sua antiga função, agora o local também abrigará uma área voltada a ações de educação ambiental.
Pouco antes, na mesma semana, a população contará com a volta do Cras do bairro João Corradini ‘Olga Caramel Furlan’, que retorna ao seu endereço original (rua José Pretti, 260) – após anos funcionando junto ao Centro Comunitário do Jardim Harmonia. Agora, com prédio totalmente novo e readequado ao crescimento daquela região, o novo edifício do Cras será inaugurado às 15h da quarta, dia 29.
Educação com nomes de destaque
O anual Fórum Municipal da Educação, que neste ano será de 20 a 22 de outubro, promete lotar as noites do Teatro Ralino Zambotto – em especial no encerramento, que já está com vagas esgotadas para ver o pedagogo Paulo Fochi, nome de destaque na área de educação nas creches. Vagas esgotadas também para a abertura, com a profa. Dra. Emília Cipriano, que falará sobre o papel do professor na alfabetização. Voltado aos educadores de forma geral, o evento gratuito está em sua quinta edição.
Casa própria
Neste aniversário de Itatiba, dezenas de famílias vão celebrar a posse definitiva de suas casas: é mais uma etapa das ações de regularização fundiária que Itatiba vem realizando nos últimos anos. Desta vez, novas famílias dos bairros Chavini e Castro e do Recreio Costa Verde receberão os títulos de posse de seus imóveis, em cerimônia marcada para o dia 24 de outubro, no auditório da prefeitura.
Itatiba Ecossustentável
Esse é o nome do projeto que promete deixar a cidade mais arborizada. O Itatiba Ecossustentável – que trabalhará quatro eixos de desenvolvimento sustentável e preservação ambiental no município – será apresentado na sexta, dia 30, no auditório da prefeitura.
Campeonato de truco
O Parque Ferraz Costa recebe nos dias 1 e 2 de novembro o Campeonato de Truco da Secretaria de Esportes, com disputas de categoria única e idade mínima de 14 anos de idade (com autorização assinada pelos pais ou responsáveis legais). A atividade está com inscrições abertas pelo telefone 4524-0300 ou pelo link https://encurtador.com.br/N4pV5
Guarda Municipal e Mercadão
O período também é de comemoração pelos aniversários da Guarda Municipal de Itatiba (58 anos) e do Mercado Municipal Dona Lica (41 anos). As celebrações serão: da GM, no Plenário Abílio Monte, Câmara Municipal, no dia 31 e, no sábado, dia 1º, no próprio Mercadão, que terá área de recreação, apresentação da Corporação Musical Santa Cecília e bolo de aniversário, a partir do meio-dia.
Programação - Itatiba 168 anos
- 18 e 19/10 - Felitiba – Festival Literário de Itatiba, a partir das 9h, no Paço Histórico - Centro de Capacitação Solidária
- 20, 21 e 22/10 - 5º Fórum Municipal de Educação, às 18h30, no Teatro Ralino Zambotto
- 24/10 - Entrega de títulos de Regularização Fundiária - Chavini/Castro e Recreio Costa Verde, às 14h30, no auditório do Centro Administrativo Pref. Ettore Consoline
- 25/10 - Dia de História, às 9h30, ponto de partida na Emeb Cel. Júlio César
- 29/10 - Entrega do novo prédio do Cras Corradini, às 15h, na rua José Pretti, 260, N.R. João Corradini
- 30/10 – Lançamento do Projeto Itatiba Ecossustentável, às 10h, no auditório do Centro Administrativo Pref. Ettore Consoline
- 31/10 - Aniversário de 58 anos da Guarda Municipal de Itatiba, às 9h, no plenário Abílio Monte - Câmara Municipal
- 1 e 2/11 - Campeonato de Truco da Secretaria de Esportes, às 8h, no Parque Ferraz Costa
- 1º /11 - Aniversário de Itatiba
Entrega da Revitalização do Moinho do Denoni (av. Alberto Paladino, 550 - Jardim Palladino), às 11h
Aniversário de 41 anos do Mercadão (avenida 29 de Abril, 35, Centro), às 12h
Missa do Aniversário da Cidade (Basílica Menor de N.S. do Belém), às 19h