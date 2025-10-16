Itatiba vai celebrar 168 anos de história com entregas e eventos

A Prefeitura de Itatiba preparou um pacote de eventos, entregas e ações especiais para comemorar os 168 anos do município neste 2025. Ao longo de outubro, e culminando com ações no 1º de novembro – data do aniversário – estão programados eventos, celebrações e entregas de prédios públicos à população. Todas as secretarias municipais estão envolvidas com as ações celebrativas.

A partir deste final de semana, as comemorações já envolvem o Felitiba – Festival Literário de Itatiba – evento que ocorre no sábado (18) e domingo (19). O evento é inédito, tem apoio da prefeitura e será realizado no Paço Histórico Prefeito Roberto Arantes Lanhoso – Centro de Capacitação Solidária, na Praça José Bonifácio.

Ainda na área cultural, o sábado, dia 25, reserva um passeio especial pela história. A ação Dia de História, organizada pelo Arquivo Público Municipal Norberto Carride, promete oferecer um dia inteiro de visitas a prédios históricos de Itatiba em passeio guiado, que começa a partir da escola Emeb Cel. Júlio César, bem no Centro da cidade.

Moinho e Cras Corradini