Primeiros semáforos de Jarinu entram em operação

Já estão em funcionamento os primeiros semáforos de Jarinu, instalados na região central do município.
Os cruzamentos da avenida João Pessoa com as ruas Vereador Hermínio Contesini/Juvenal Lopes de Camargo e com a avenida Dr. Arthur Bernardes agora contam com o controle do fluxo de veículos e de pedestres por meio de sinal luminoso.
Os motoristas devem ficar atentos à proibição de conversão nos cruzamentos. Foram instaladas novas sinalizações horizontais e verticais para garantir mais segurança.
Com a implantação dos novos semáforos, a rua Vereador Hermínio Contesini passou a ser de sentido duplo (no trecho entre os números 263 e 336) e o ponto de parada do ônibus municipal da avenida Ângelo Bernucci foi transferido para a rua Juvenal Lopes de Camargo, altura do número 100, próximo ao supermercado.