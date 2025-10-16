Primeiros semáforos de Jarinu entram em operação

Já estão em funcionamento os primeiros semáforos de Jarinu, instalados na região central do município.

Os cruzamentos da avenida João Pessoa com as ruas Vereador Hermínio Contesini/Juvenal Lopes de Camargo e com a avenida Dr. Arthur Bernardes agora contam com o controle do fluxo de veículos e de pedestres por meio de sinal luminoso.

Os motoristas devem ficar atentos à proibição de conversão nos cruzamentos. Foram instaladas novas sinalizações horizontais e verticais para garantir mais segurança.