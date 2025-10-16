16 de outubro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
CIDADE CRESCENDO

Primeiros semáforos de Jarinu entram em operação

Por Redação | Prefeitura de Jarinu
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jarinu
Com o funcionamento dos equipamentos na cidade, os motoristas devem ficar atentos à proibição de conversão nos cruzamentos
Com o funcionamento dos equipamentos na cidade, os motoristas devem ficar atentos à proibição de conversão nos cruzamentos

Já estão em funcionamento os primeiros semáforos de Jarinu, instalados na região central do município.

Os cruzamentos da avenida João Pessoa com as ruas Vereador Hermínio Contesini/Juvenal Lopes de Camargo e com a avenida Dr. Arthur Bernardes agora contam com o controle do fluxo de veículos e de pedestres por meio de sinal luminoso.

Os motoristas devem ficar atentos à proibição de conversão nos cruzamentos. Foram instaladas novas sinalizações horizontais e verticais para garantir mais segurança.

Com a implantação dos novos semáforos, a rua Vereador Hermínio Contesini passou a ser de sentido duplo (no trecho entre os números 263 e 336) e o ponto de parada do ônibus municipal da avenida Ângelo Bernucci foi transferido para a rua Juvenal Lopes de Camargo, altura do número 100, próximo ao supermercado.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários