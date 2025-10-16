GMs encontram drogas e munição no quartinho do 'menino de vó'

Uma cantiga religiosa chamada 'o menino de vó, vai deixar vovó' vem há alguns anos sendo usada para ironizar a morte de bandidos durante a prática de um crime, embora originalmente não tenha relação com esse tema. Em Itatiba, nesta semana, um episódio de crime envolvendo um neto e a avó chamou a atenção; guardas municipais localizaram drogas e munição no quarto de um homem suspeito de tráfico, na casa da vovó, onde ele mora e usa para armazenar entorpecentes. O homem não estava no local e, portanto, não foi preso. Mas já está no radar das forças policiais.

Em patrulhamento pelo bairro Nova Esperança,, guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e da Ronda com Motos (Romo) foram acionados por populares, que indicaram uma casa onde, segundo eles, um criminoso estava armazenando entorpecentes. Os moradores do bairro relataram atividades suspeitas, além de grande movimentação de pessoas, o que já vinha incomodando a vizinhança.

Na casa indicada os guardas foram recebidos por uma senhora, que autorizou a entrada dos agentes e os levou até um cômodo, que é ocupado por seu neto. Neste local foram encontradas mais de 200 porções de drogas e uma munição da calibre 38, que foram apreendidas.