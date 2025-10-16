Conselho Municipal de Saúde acompanha obras do novo hospital

A construção do novo Hospital Municipal de Várzea Paulista segue em ritmo acelerado e entra em uma fase avançada. Na tarde desta quarta-feira (15), a gestora da Unidade de Saúde, Maria Aparecida Malta, e o gestor da Unidade de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas, Renato Germano, realizaram uma visita técnica ao canteiro de obras, acompanhados por membros do Conselho Municipal de Saúde (Comus), para apresentar os avanços estruturais do empreendimento.
Atualmente, as equipes trabalham em várias frentes simultâneas: implantação de pisos, finalização da rede elétrica, instalação de forros e adequação das duas casas de máquinas — onde já foram içados e instalados mais de 20 aparelhos de ar-condicionado, responsáveis por climatizar todo o último pavimento. O sistema garantirá conforto térmico para pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde.
Também estão em andamento a instalação de gradis sobre o muro de arrimo lateral, além de acabamentos como pintura interna e externa, instalação de elevadores, janelas, portas, divisórias, corrimãos e revestimentos nas escadas.
De acordo com Renato Germano, essa etapa técnica é fundamental para garantir a eficiência do sistema de climatização hospitalar. “Cada avanço nos aproxima da entrega de um hospital moderno e completo para a cidade”, destacou o gestor.
O segundo pavimento abrigará os setores de atendimento especializado, internações e áreas administrativas — todos com controle climático individualizado, reforçando o padrão de qualidade da estrutura hospitalar. “Queremos ser referência na região e, principalmente, aliviar a demanda dos hospitais regionais, dando dignidade às famílias varzinas”, afirmou Maria Aparecida Malta.
Com 7,5 mil m² de área construída e 100 leitos distribuídos em três pavimentos, o novo hospital foi projetado para atender às normas da Vigilância Sanitária e oferecer conforto e eficiência. As instalações elétricas, hidráulicas e o sistema de climatização estão em fase final.
Maternidade: o retorno dos partos em Várzea Paulista
Após mais de 25 anos sem partos realizados na cidade, a nova unidade contará com uma maternidade completa, com quatro leitos PPP (Pré-parto, Parto e Pós-parto) — que garantem assistência humanizada em um mesmo ambiente — e duas salas cirúrgicas obstétricas.
Distribuição dos pavimentos
- Piso inferior – acesso pela av. Pastor Alberto Resende de Oliveira: abrangerá o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), o Pronto-Socorro, e os leitos psiquiátricos. O local já conta com piso e fiação elétrica concluídos.
- Térreo – acesso principal pela av. Fernão Dias Paes Leme: abrigará o Centro de Diagnóstico por Imagem, o Centro de Especialidades e a ala de internação, atualmente com o forro em instalação.
- 1º piso – contará com o Centro Cirúrgico, UTI Adulto, UTI Neonatal e leitos-dia.
- 2º piso – reunirá a área administrativa, responsável pela gestão hospitalar, o setor de Tecnologia da Informação (TI) e um auditório para capacitações e eventos.