Conselho Municipal de Saúde acompanha obras do novo hospital

A construção do novo Hospital Municipal de Várzea Paulista segue em ritmo acelerado e entra em uma fase avançada. Na tarde desta quarta-feira (15), a gestora da Unidade de Saúde, Maria Aparecida Malta, e o gestor da Unidade de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas, Renato Germano, realizaram uma visita técnica ao canteiro de obras, acompanhados por membros do Conselho Municipal de Saúde (Comus), para apresentar os avanços estruturais do empreendimento.

Atualmente, as equipes trabalham em várias frentes simultâneas: implantação de pisos, finalização da rede elétrica, instalação de forros e adequação das duas casas de máquinas — onde já foram içados e instalados mais de 20 aparelhos de ar-condicionado, responsáveis por climatizar todo o último pavimento. O sistema garantirá conforto térmico para pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde.

Também estão em andamento a instalação de gradis sobre o muro de arrimo lateral, além de acabamentos como pintura interna e externa, instalação de elevadores, janelas, portas, divisórias, corrimãos e revestimentos nas escadas.