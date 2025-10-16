Emprego da Gente nos Bairros vai levar vagas para o Rio Acima

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), realiza mais uma edição do programa Emprego da Gente nos Bairros, que desta vez ocorre no dia 23 de outubro (quinta-feira), das 9h às 14h, na UBS Rio Acima (avenida Geraldo Azzoni, 11 – Rio Acima).

A ação tem como objetivo aproximar o mercado de trabalho da população, oferecendo vagas fixas com registro em carteira e benefícios, além de oportunidades para diversas áreas, vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs) e chances para o primeiro emprego. Em alguns casos, a contratação pode ocorrer no mesmo dia.

Para participar, os interessados devem comparecer ao local com documento com foto e currículo impresso em mãos.