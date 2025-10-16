Emprego da Gente nos Bairros vai levar vagas para o Rio Acima

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), realiza mais uma edição do programa Emprego da Gente nos Bairros, que desta vez ocorre no dia 23 de outubro (quinta-feira), das 9h às 14h, na UBS Rio Acima (avenida Geraldo Azzoni, 11 – Rio Acima).
A ação tem como objetivo aproximar o mercado de trabalho da população, oferecendo vagas fixas com registro em carteira e benefícios, além de oportunidades para diversas áreas, vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs) e chances para o primeiro emprego. Em alguns casos, a contratação pode ocorrer no mesmo dia.
Para participar, os interessados devem comparecer ao local com documento com foto e currículo impresso em mãos.
Segundo Cida Gibrail, diretora de Comércio e Serviços da SMDECT, o programa reforça o compromisso do poder público com a geração de emprego e renda na cidade. “É fundamental termos um poder público que investe em ações de empregabilidade, levando as oportunidades até os bairros. O Emprego da Gente é um programa que aproxima empresas e candidatos, fortalece o comércio local e transforma realidades por meio do trabalho formal”, destacou.
O Emprego da Gente nos Bairros integra as políticas públicas de incentivo à empregabilidade e desenvolvimento econômico de Jundiaí, ampliando o acesso dos moradores às oportunidades de trabalho sem a necessidade de deslocamento. Mais informações, clique aqui.