16 de outubro de 2025
POLÍCIA MILITAR

Dono de adega em Jundiaí é detido suspeito de contravenção penal

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
JORNAL DE JUNDIAÍ
Os PMs detiveram o dono do bar e duas máquinas foram lacradas
O proprietário de uma adega no bairro Ivoturucaia, em Jundiaí, foi detido por policiais militares na tarde desta quarta-feira (15), suspeito de promover jogos de azar. No estabelecimento foram lacradas duas máquinas caça-níqueis. A detenção foi feita por policiais militares do Rádio Patrulhamento com Motos (RPM).

Os soldados Richard e Benjamim receberam denúncias de que na referida adega estava ocorrendo jogos de azar. Ao chegarem no estabelecimento, eles foram recebidos pelo proprietário, que confirmou a existência de duas máquinas caça-níqueis, porém desligadas e sem jogadores em atividade.

Os policiais confirmaram sua versão e acionaram a Polícia Civil e a Perícia Técnica. Dois noteiros e mais de R$ 500 que estavam nas máquinas, foram apreendidos - as máquinas foram lacradas.

O proprietário foi conduzido à delegacia pelos próprios policiais civis e a ocorrência foi registrada. Ele vai responder por promover jogos de azar, dentro da lei e contravenções penais.

