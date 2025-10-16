Dono de adega em Jundiaí é detido suspeito de contravenção penal

O proprietário de uma adega no bairro Ivoturucaia, em Jundiaí, foi detido por policiais militares na tarde desta quarta-feira (15), suspeito de promover jogos de azar. No estabelecimento foram lacradas duas máquinas caça-níqueis. A detenção foi feita por policiais militares do Rádio Patrulhamento com Motos (RPM).

Os soldados Richard e Benjamim receberam denúncias de que na referida adega estava ocorrendo jogos de azar. Ao chegarem no estabelecimento, eles foram recebidos pelo proprietário, que confirmou a existência de duas máquinas caça-níqueis, porém desligadas e sem jogadores em atividade.

Os policiais confirmaram sua versão e acionaram a Polícia Civil e a Perícia Técnica. Dois noteiros e mais de R$ 500 que estavam nas máquinas, foram apreendidos - as máquinas foram lacradas.