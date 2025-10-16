Centro de Detenção Provisória de Jundiaí completa 15 anos

A unidade prisional de Jundiaí completou 15 anos no mês de setembro deste ano. Há 11 anos à frente da direção do Centro de Detenção Provisória, o Chefe de Departamento, Alexandre Apolinário de Oliveira, fala com orgulho dos trabalhos desenvolvidos no interior do estabelecimento penal, sobretudo pelo constante cuidado com segurança e ações de reintegração.
Como forma de agradecimento, o dirigente, preparou uma cerimônia especial junto aos servidores que estão no CDP desde a sua inauguração, sem, no entanto, deixar de prestar justas homenagens aos companheiros que faleceram no caminho. Para esse dia, a direção também convidou o chef Olavo, profissional renomado em Jundiaí, para coordenar o almoço de comemoração.
Segundo Oliveira, o Centro de Detenção Provisória empenha-se para corresponder às ações propostas pelo Programa Nacional de Direitos Humanos e implantar medidas para humanização dos presos, por meio da oferta de trabalho, da profissionalização e da educação.
Para o Policial Penal Fábio Luiz Rodrigues Sobreira, o CDP não é feito apenas de concreto e grades. De acordo com ele, cada servidor é parte fundamental da história da unidade prisional.
Como reconhecimento pelos bons trabalhos à comunidade, a Câmara Municipal de Jundiaí, por meio do vereador Leandro Basson, promoveu uma Sessão Solene de entrega de Congratulações pelo empenho, dedicação e profissionalismo dos Policiais Penais do CDP.
Ações diferenciadas
Desde sua inauguração, o CDP vem sendo palco de importantes ações de reintegração social por meio de atividades educacionais como instrumento de formação. De acordo com o Chefe de Departamento, o objetivo central é a dignidade da pessoa privada de liberdade.
Dentre os trabalhos desenvolvidos destaca-se o Projeto Formiguinha, voltado a crianças familiares. A proposta central é transformar o momento de espera, que poderia ser marcado pela tensão, em uma experiência mais leve, oferecendo segurança, cuidado e a oportunidade de interagir e brincar com educadores voluntários que procuram dar acolhimento a essas crianças, mesmo no ambiente prisional.
Outra iniciativa bem-sucedida é a Oficina Escola Projeto Aconchego. Inaugurada em outubro de 2021, a ação surgiu das parcerias entre a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), por meio do CDP de Jundiaí, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo e a Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” (Funap). O objetivo é capacitar os apenados da unidade prisional para o conserto de camas hospitalares, destinadas a pacientes carentes em internação domiciliar.
A unidade conta ainda com o Projeto Pedalar, que nasceu da crescente demanda por mecânicos de bicicletas. A ação é resultado das parcerias com o Instituto Ação Pela Paz (IAP) e a Funap. Em média, as turmas acolhem 16 presos de bom comportamento para participarem de aulas semanais.
O CDP também oferece o projeto Voz da Consciência, que é o resultado de união entre o sistema prisional e a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. A atividade está focada nos detentos cujas penas estão relacionadas a casos de violência domiciliar.