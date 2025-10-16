Centro de Detenção Provisória de Jundiaí completa 15 anos

A unidade prisional de Jundiaí completou 15 anos no mês de setembro deste ano. Há 11 anos à frente da direção do Centro de Detenção Provisória, o Chefe de Departamento, Alexandre Apolinário de Oliveira, fala com orgulho dos trabalhos desenvolvidos no interior do estabelecimento penal, sobretudo pelo constante cuidado com segurança e ações de reintegração.

Como forma de agradecimento, o dirigente, preparou uma cerimônia especial junto aos servidores que estão no CDP desde a sua inauguração, sem, no entanto, deixar de prestar justas homenagens aos companheiros que faleceram no caminho. Para esse dia, a direção também convidou o chef Olavo, profissional renomado em Jundiaí, para coordenar o almoço de comemoração.

Segundo Oliveira, o Centro de Detenção Provisória empenha-se para corresponder às ações propostas pelo Programa Nacional de Direitos Humanos e implantar medidas para humanização dos presos, por meio da oferta de trabalho, da profissionalização e da educação.