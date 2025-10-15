Grupo de voluntários revitaliza jardim do Hospital São Vicente

O Instituto Motiva e o Comitê de Voluntariado de Rodovias participaram de uma iniciativa transformadora no Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, em Jundiaí, nesta quarta-feira (15).



Nesta ação, 20 profissionais voluntários revitalizaram o jardim do hospital, um espaço de acolhimento para pacientes e familiares em tratamento oncológico.



O grupo de voluntários plantou 130 mudas de lavandas, margaridas, azaleias e ixora anã, deixando o ambiente mais alegre e acolhedor. “Mais do que plantar flores, cultivamos cuidado, empatia e vida. Cada gesto voluntário é uma semente capaz de transformar o ambiente em um refúgio de beleza, descanso e inspiração para aqueles que enfrentam jornadas tão desafiadoras”, destacou Alex dos Santos, especialista em responsabilidade social.