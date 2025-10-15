Experimenta! Comida, Saúde e Cultura segue até o dia 26

Até o dia 26 de outubro, o Sesc São Paulo realiza a 9ª edição do Experimenta! Comida, Saúde e Cultura, projeto anual que potencializa as celebrações em torno de 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação. A ação propõe uma abordagem da cultura alimentar a partir de uma perspectiva transdisciplinar, tratando o comer como uma prática para além da ingestão de nutrientes e dialogando com o Guia Alimentar para a População Brasileira. No Sesc Jundiaí, a programação do Experimenta! aborda a relação entre memória, afeto e alimento.



A edição de 2025 convida para uma reflexão sobre como escolhas conscientes podem abrir caminhos para um sistema alimentar mais saudável e sustentável, fortalecendo práticas comunitárias que impactam positivamente o ambiente e a sociedade. Entre elas, destacam-se opções como consumir alimentos da estação, produzidos localmente e fornecidos por feirantes e agricultores familiares. Nesse sentido, a cozinha também aparece como um espaço de transformação, fortalecendo a autonomia nas escolhas, através do preparo coletivo das refeições, com a divisão das tarefas e o cuidado com a redução do desperdício.



A programação inclui encontros, oficinas culinárias, vivências e palestras, ofertando um conjunto de atividades que identificam a alimentação como elemento central para a promoção da saúde individual e coletiva. Essas atividades também estimulam formas mais sensíveis e reflexivas de interação com o ambiente, fortalecendo vínculos com o território, os alimentos e os saberes locais. Essas diretrizes se concretizam por meio dos sete eixos norteadores do projeto:?Comer é cultura; A saúde está na mesa; Diversidade no prato: sabores da natureza; Aqui se planta, aqui se come; Se está na época, tem na feira; Cozinhar é preciso; Conexão comida.

ATIVIDADES EM JUNDIAÍ



No Sesc Jundiaí, a programação do Experimenta! aborda a relação entre memória, afeto e alimento. No dia 17 de outubro, a oficina ‘O sabor sob a venda: descubra o prato!’, com Claudia Mattos, propõe uma experiência sensorial que convida o público a descobrir temperos e texturas de preparações da culinária brasileira e ancestral. Já no dia 18, o documentário ‘Sementeiras: um filme sobre a comida de verdade’ apresenta a relação entre terra e alimento a partir da perspectiva de mulheres do MST no Assentamento Dom Tomás Balduíno. A sessão será seguida por um bate-papo com uma representante do movimento e integrantes da produção do filme. Encerrando a programação local, nos dias 25 e 26, Jacira Pereira Leite, agricultora do mesmo assentamento, ministra a oficina ‘Pratos vegetarianos’, um encontro que une cultura, resistência e o ato de cozinhar, com destaque para preparações com carne de jaca orgânica.

Serviço:

Experimenta! Comida, Saúde e Cultura?

De 14 a 26 de outubro de 2025??